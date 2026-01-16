Robbie Williams publica su nuevo disco 'Britpop', previsto para el pasado mes de octubre

Archivo - El cantante Robbie Williams realiza unas declaraciones a la prensa, durante la presentación de la exposición 'Confessions', en el Moco Museum, a 20 de junio de 2024, en Madrid (España). Robbie Williams muestra a partir de esta semana 17 de sus o - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El artista Robbie Williams ha publicado este viernes su nuevo y decimotercer álbum, 'Britpop'. El trabajo tenía que haber visto la luz el pasado 10 de octubre, aunque su lanzamiento se retrasó hasta ahora.

Con una publicación en su cuenta de Instagram, Williams ha anunciado que el nuevo trabajo ya estaba disponible. Aunque en mayo de 2025 aseguró que el trabajo llegaría en octubre, no pasó pero no dio explicaciones.

'Britpop' esta compuesto por 11 canciones que pretenden ser un homenaje a la música de su país, Reino unido.

"Me propuse crear el álbum que quería escribir y lanzar después de dejar Take That en 1995. Fue el apogeo del 'britpop' y una época dorada para la música (de Reino Unido)", explicó ya en mayo Williams.