Scorpions: "No más giras de despedida"

Actualizado 23/01/2020 14:06:40 CET

MADRID, 23 Ene. (EDIZIONES) -

El cantante de Scorpions, Klaus Meine, ha asegurado que no volverán nunca a hablar de retirada, después de que en 2010 hicieran un álbum y anunciaran una gira de despedida que luego resultó ser básicamente mentira -por lo que se ha convertido en una broma recurrente-.

"No queremos saber nada de despedidas nunca más. No más giras de despedida. No sé, entonces habría sido una decisión equivocada, pero teníamos ese sentimiento de que ya era suficiente", ha declarado a 'The Rick Lewis Show en la emisora estadounidense 103.5 The Fox.

Y ha añadido: "Cuando llevábamos tres años en esa gira de espedida, nos dimos cuenta de que había toda una nueva generación de fans de Scorpions. Nos ofrecieron hacer un MTV Unplugged. Había un montón de buenas razones para seguir y menos mal que lo hicimos".

Desde entonces, la banda no ha parado de girar por todo el mundo actuando ante multitudes e incluso publicó en 2015 un álbum de estudio. Ahora se espera que entren de nuevo a grabar un nuevo disco en primavera son el productor de Metallica o Slipknot, Greg Fidelman.

Por eso, Meine insiste: "Hubiera sido una decisión totalmente equivocada y acabar con esta historia única. Somos una banda alemana, no hay muchas como nosotros por el mundo, y es bueno que sigamos por ahí, aunque envejeciendo, por supuesto. Ahora mismo, todos nos sentimos bien, saludables y fuertes".