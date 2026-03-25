Sofía Comas y Nacho Vegas reinterpretan 'El amar y el querer' de José José

Sofía Comas reinterpreta 'El amar y el querer' de José José junto a Nacho Vegas - PRODUCCIONES MUSICALES BALA

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La artista Sofía Comas ha lanzado este miércoles una reinterpretación de 'El Amar y el Querer', la canción de José José compuesta por Manuel Alejandro, junto a Nacho Vegas.

Precisamente, Vegas ayuda a Comas a despojar del ropaje orquestal de esta canción y la situan en un piano bar. Desde ahí, sus dos voces le cantan al amor desde "la lucidez y el cansancio".

"En estos tiempos marcados por la ligereza del querer y la tendencia al egocentrismo, este clásico se impone para que nos detengamos, miremos de frente y nos manchemos las manos por amor. Es un recordatorio necesario: porque casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar", explica su oficina de 'management' en un comunicado.