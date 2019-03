O Son do Camiño 2019 anuncia su cartel por días

Actualizado 12/03/2019 12:20:51 CET

O Son Do Camino 2019 da a conocer su programación por días. Por eso, el festival anuncia, además, que el próximo viernes 15 de marzo a las 12:00 del mediodía se pondrán a la venta las entradas para cada uno de los días sueltos.

Será un número muy limitado de localidades a un precio único de 49 euros más gastos, además de las últimas entradas disponibles para esta segunda edición del Festival, que agotó en tan solo una hora los 25.000 abonos disponibles para los tres días.

La organización recuerda de nuevo que solo las entradas adquiridas a través de los canales oficiales serán válidas y darán acceso al festival, esto es, las compradas en osondocamino.es y eventbrite.es.

O Son do Camiño contará con dos opciones para pernoctar al lado del recinto: una zona de descanso y un Glamping. Ambas son de pago y estarán dotadas de todos los servicios: duchas, cafetería, consigna, seguridad, puntos de recarga de dispositivos móviles... La venta se activará en los próximos días.

El reparto por días será el siguiente:

JUEVES

Die Antwoord

Bastille Richard Ashcroft

Dimitri Vegas & Like Mike

Beret

Royal Republic

Graveyard

Second

The Zombie Kids

Kitai

Molina Molina

Alice Wonder

VIERNES

Black Eyed Peas

Rosalía

Bloc Party (performing "Silent Alarm")

W&W

Iván Ferreiro

Varry Brava

Elyella

Shinova

Marem Ladson

Hard GZ

Cariño

Igloo

SÁBADO

Iggy Pop

David Guetta

Vetusta Morla

The Hives

Ayax y Prok

Bad Gyal

Full

Familia Caamagno

Baiuca

Mordem

Ortiga

Eme DJ