The Black Neons desbordan energía rockera en 'Not enough'

MADRID, 16 Abr. (EDIZIONES) -

The Black Neons (TBN) son una banda de rock -antes cuarteto, actualmente trío- creada para mezclar diferentes amalgamas sonoras con claras y visibles influencias llegadas desde el nuevo rock contemporáneo anglosajón.

Así, el grupo muestra una propuesta musical diferente, atractiva y cautivadora. Con evidentes matices que parten del rock clásico, sobrevuelan nuevas tendencias más alternativas, psicodélicas, progresivas y aterrizan sobre los últimos estertores del grunge.

En medio del viaje se aprecia que no descartan empaparse de influencias, ritmos o arreglos llegados de diferentes estilos... Escuchándoles podemos recordar a Foo Fighters, U2, The Killers, Foals, Biffy Clyro o The Strokes, pero también David Bowie o Tame Impala.

Sonidos crudos de guitarras, una base rítmica determinante que empasta con melodías asumibles a la vez que adictivas. Sin duda, son ingredientes que en su justa medida hacen de The Black Neons una interesante y original apuesta musical.

Por la crisis global que atravesamos, la edición de su nuevo álbum se prevé para 2021. Grabado en Estudio Uno (Madrid), mezclado en Z01 Audio (Miami) y Masterizado en Abbey Road (Londres), manteniendo el sonido anglo que representa a The Black Neons.

Mientras, la banda seguirá presentando nuevas canciones como 'Not enough' que estrenamos en exclusiva este jueves en Europa Press.

THE BLACK NEONS SON

Jorge Rodríguez (Voz Principal)

Javier Lander MrLndr (Guitarra)

Carlos García (Batería & Voz)