The Cure terminan de grabar su primer disco en once años, según Robert Smith

Actualizado 20/03/2019 13:07:01 CET

MADRID, 20 Mar. (EDIZIONES) -

Robert Smith ha confirmado que The Cure han terminado de grabar su nuevo álbum, que será el primero en una larga década de silencio discográfico.

Concretamente, el último disco de la banda británica fue 4:13 Dream, editado en 2008, por lo que los fans esperan con lógica impaciencia el decimocuarto trabajo de estudio del grupo -que sigue sin fecha ni título-.

"Lo hemos disfrutado y ya hemos grabado un nuevo álbum por primera vez en diez años", ha dicho Robert Smith en el programa de radio sudafricano The John Maytham Show de Cape Town.

El músico ha añadido que sigue haciendo músico "por los motivos correctos", al tiempo que ha adelantado que aunque puedan cubrir diferentes estilos, siguen sonando a ellos porque son ellos.

The Cure, que ingresarán en el Rock and Roll Hall of Fame el próximo 29 de marzo, visitarán España para actuar como cabeza de cartel dentro del Mad Cool Festival.