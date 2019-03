The National anuncian nuevo disco y película (y estrenan primer single)

Actualizado 05/03/2019 18:22:31 CET

MADRID, 5 Mar. (EDIZIONES) -

Dos años después de su hasta ahora última entrega, The National anuncian su regreso para el próximo 17 de mayo con un nuevo álbum, I Am Easy to Find, que llegará acompañado de una película homónima de 24 minutos dirigido por Mike Mills y protagonizado por Alicia Vikander.

El primer single de adelanto, ya disponible desde este martes, es You Had Your Soul With You, que cuenta con la participación vocal de Gail Ann Dorsey, bajista de David Bowie durante muchos años. En el disco, además, hay otras voces femeninas como las de Lisa Hannigan, Sharon Van Etten o Mina Tindle.

Este martes se estrena también el teaser tráiler del cortometraje, en el que puede escucharse la canción Rylan. "Lo primero no es el video para lo segundo; el segundo no es la banda sonora del primero", aclara el comunicado de la banda estadounidense.

Las canciones del álbum son You Had Your Soul With You, Quiet Light, Roman Holiday, Oblivions, The Pull Of You, Hey Rosey, I Am Easy To Find, Her Father In The Pool, Where Is Her Head, Not In Kansas, So Far So Fast, Dust Swirls In Strange Light, Hairpin Turns, Rylan, Underwater y Light Years.

The National iniciarán en junio una gira mundial en la que contarán con Courtney Barnett y Alvvays como artistas invitadas -todas las fechas están en www.americanmary.com-. La banda visitará España este año dentro de la programación del Mad Cool Festival, en julio en Madrid.