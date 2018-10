The Prodigy regresan con Need Some1, primer single y videoclip de su nuevo disco

THE PRODIGY

20/07/2018

MADRID

Despues de tres años de silencio desde su último lanzamiento, los británicos The Prodigy presentan Need Some1, el primer single y vídeo de su nuevo trabajo, No Turists. El que será su séptimo disco de estudio verá la luz el 2 de noviembre a través de BMG.

Este nuevo álbum ha sido escrito, producido y mezclado por Liam Howlett en los estudios Kings Cross de Londres. "Quería escribir algo que tuviera un contoneo downtempo, pero que aún se sintiese peligroso", explica el compositor.

Con estas palabras presenta el nuevo single junto a un vídeo explosivo que ha sido rodado en Manila por el director Paco Raterta. "El estilo de Paco me dio un puñetazo en la cara, tan crudo y tan original, sabía que él tenía que ser el director. El vídeo no se parece a nada más que hayamos visto, para nosotros el resultado tenía que ser tan original y emocionante como es", destaca Howlett.

En esta línea, el músico aún añade sobre el single: "Need Some1 demuestra lo que amo de The Prodigy. Somos una banda con múltiples caras. Tenemos la libertad de lanzar una canción como esta y mantener el espíritu de nuestro sonido. Siempre hay un elemento en nuestras canciones que nos recuerda de dónde venimos. Cuando me preguntan cómo suena el nuevo álbum, mi respuesta es Evil Rave. Somos dueños de ese sonido".

No Turists estará disponible en formato digital, en CD, descarga, cassette y doble vinilo. Tras actuar en varias ciudades españolas durante las últimas semanas, The Prodigy tienen aún una fecha más en nuestro país el viernes 3 de agosto en el festival Tsunami Xixón.