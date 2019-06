The Wailers actuarán el 31 de julio en Madrid

Publicado 24/06/2019 16:36:49 CET

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

The Wailers, eminencia absoluta en el mundo del reggae, mantienen intacta la promesa que le hicieron a Bob Marley antes de morir: continuar propagando su mensaje por todo el mundo.

Con una formación con miembros originales capitaneada por el bajista Aston "Family Man" Barrett, vuelven en pleno verano para actuar el 31 de julio en la Sala Shoko de Madrid. Las entradas ya se pueden comprar en Ticketmaster desde 27 euros.

The Wailers se reúnen para interpretar aquella música que literalmente cambió el mundo inspirando la independencia africana. El grupo está guiado por el famoso bajista y fundador Aston "Family Man" Barrett, junto a los guitarristas originales Junior Marvin y Donald Kinsey.

En homenaje al co-fundador y batería Carlton Barrett, The Wailers presenta Aston Barrett Jr. en la batería. El cantante es Joshua David Barrett, un rastaman en su manera de vivir y cultura que entrega el mensaje de Jah Love de Bob Marley a través de su interacción con el público.

También podremos ver en los coros a Shema McGregor, hija de la componente de The I Threes, Judy Mowatt, y del colega de Bob en 12 Tribes, Freddie McGregor.

El veterano Owen "Dreadie" Reid en la estará en la guitarra y como segundo teclista Noel Davey, co-creador del rhythm Sleng Teng, el cual popularizó el dancehall digital tras los primeros experimentos digitales con la batería de The Wailers en canciones como Rainbow Country o No Woman No Cry.

El ancla del show e ingeniero de mezclas es Dennis Thompson, el responsable del sonido de The Wailers en tantos estadios y clubs de todo el mundo en los años setenta.

The Wailers actuarán también el 2 de agosto en el Marley Reggae Fest de San Fernando (Cádiz).