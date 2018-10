THE WILD HORSES

Actualizado 05/03/2018 14:23:02 CET

MADRID, 5 Mar. (EDIZIONES) -

The Wild Horses presentan nuevo videoclip, I'm done, que estrenamos en exclusiva en Europa Press unos días antes de que el grupo haga la puesta de largo de su tercer disco con un concierto el 16 de marzo en la sala Sound Stage de Madrid (con entradas en Ticketea).

Será una velada especial, pues junto a la banda habrá un nutrido elenco de amigos como Nat Simons, Paula Rojo, Susan Santos, Virginia Maestro y artistas del sello TWH Records: Chisum Cattle Co, Suso Díaz, Folsom Prisomband y Jaime Jiménez (Red Beard).

Desde sus comienzos, The Wild Horses han sido una estampida sonora. Se formaron y lanzaron su primer álbum en 2013, AmericaÑa, que demostraba la capacidad muy poco común del sexteto de asimilar los distintos estilos básicos de la música de raíces norteamericanas y trasladarlos a nuestro país.

En verano de 2014 se presentaron en la primera edición del Huercasa Country Festival con una potencia demoledora y corroborando que, por encima de la facilidad con que cambiaban algunos de sus miembros, la idea original se fortalecía.

El estudio de The Wild Horses siempre ha estado abierto a los buenos amigos y su más reciente publicación en forma de nuevo EP es el mejor ejemplo. The Wild Horses & Friends tuvo su anticipo coincidiendo con la repentina muerte de Tom Petty, al que los Horses homenajearon con una versión implacable de I Won't Back Down.

Los californianos Creedence Clearwater Revival son puro ejemplo de esos cruces de caminos con las raíces y su Bad Moon Rising procuró la voz invitada de Nat Simons. La mandolina de Pedro López y el All4Gospel Choir, que dirige y lidera Ruth Sansegundo, resaltó aún más la recreación acústica de Pink Houses, una de las composiciones emblemáticas de John Mellencamp.

El resto, temas propios de la mejor 'americana'. The Wild Horses han crecido lo suficiente como para que esta nueva entrega discográfica nos desvelara canciones propias de alto nivel. I'm done es una de ellas y este es en primicia su correspondiente videoclip.