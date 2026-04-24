'Todas las luces', cuarto disco de Santero y los Muchachos, llega con nuevos sonidos para "no pisar por el mismo camino"

Santero y Los Muchachos publican “Todas las luces”, su esperado cuarto álbum de estudio y quinto en su discografía. - MATEO LANZUELA/EUROPA PRESS

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo Santero y los Muchachos lanza este viernes 'Todas las Luces', su cuarto disco de estudio. Un nuevo trabajo en el que la banda ha incorporado nuevos elementos para ir más allá de su "rock reposado", el sonido que ha caracterizado sus tres primeros discos, tratando de "no pisar por el mismo camino".

Soni Artal, guitarrista y voz de este proyecto musical surgido de La Pulquería, junto con Josemán Escrivá y Miguel Ángel Escrivá, explica a Europa Press que, durante años, la banda ha forjado una identidad "manejando influencias con sonidos más secos, más áridos, más fronterizos, más de puestas de sol con cactus y desierto". "En este, por no pisar por el mismo camino, hemos abierto otros frascos que teníamos cerrados", ha explicado.

Así, en su tercer disco, la banda prescinde del sonido de trompetas, que en sus tres anteriores discos siempre han estado presentes, y el uso de 'slide', para incorporar sintetizadores, algo bien presente en el segundo adelanto del disco, 'Llamaré a tu puerta', que llegó al público el pasado 12 de marzo, con una marcada influencia del sonido electrónico.

"'Llamaré a tu puerta' viene de una banda que tuvimos", ha detallado. "En el año 2008 sacamos un disco de música electrónica, más cruzada con rock tipo Rinôçérôse", explica Artal. "Hemos rescatado alguna canción de ahí, algunos momentos de ese disco en este y lo hemos 'santerizado', por decirlo", añade.

'Llamaré a tu puerta' ha venido precedido por 'Vamos a vernos', un tema que resultará más familiar a los seguidores de la banda, con una alta carga nostálgica. "Esa canción ha nacido por la necesidad. Realmente, llega un momento de la vida en el que vas cumpliendo años y dejas de ver a alguna gente que te gustaría ver", asegura Artal.

Dos pequeñas muestras de lo que se podrá encontrar en un disco en el que la banda se atreve a abrir "un poco el espectro", aunque, advierte, no supone abandonar su tradicional 'rock reposado'. "De aquí en adelante puede que este sea un poco un paso intermedio, un disco bisagra a lo que pueda venir después, pero por suerte somos bastante eclécticos a nivel musical", señala Soni Artal.

"Un disco", señala, "para viajar", aunque "para planchar también". "Algo que no teníamos en los discos anteriores es que tiene algún tema bailable, es un disco que lo puedes pinchar también", plantea.

Artal reflexiona sobre la importancia de escuchar un disco en su totalidad en la actualidad. "Escuchar un disco a día de hoy es un privilegio, muy poca gente lo hace", plantea, señalando la forma en la que la gente se aproxima a la música en la actualidad.

"Estamos en la generación de la playlist", expresa. "No es malo, es bueno, yo he aprendido de muchas bandas que no conocía gracias a playlist y estar en una playlist a día de hoy como músico, como banda, es una suerte", plantea Soni Artal.

Sin embargo, aclara que "sí que es verdad que con un disco lo suyo es sentarte y escucharlo del tirón". En este sentido, destaca que en 'Todas las luces' "el orden está muy pensado".

GRABACIÓN EN VALENCIA

Preguntado sobre el proceso de grabación en su Valencia natal, Artal subraya que no les gusta "tener presión en un estudio sobre todo por el tema del tiempo". "Hay una fecha de entrega, pero si nos metemos un día y está cundiendo, necesitamos hacerlo a nuestra bola".

Así, tras grabar las baterías en un estudio junto a su ingeniero de sonido Manuel Torres, con la colaboración de baterías como Adrián Ribes y Pau García-Serra, entre septiembre de 2025 y marzo de 2026, han tenido la oportunidad de trabajar "sin prisa". "Para nosotros es primordial poder trabajar así", admite.

Reconoce que se trata de un "privilegio" que les permite "poder trabajar todas esas armonías vocales, esos matices que haciéndolo de una vez no podríamos".

En este sentido, y pidiendo disculpas a su manager, Carlos Jorro, al que casi provocan "una úlcera", explica que el disco ha sufrido un reinicio durante su elaboración. "El disco lo teníamos casi terminado y de repente dos de los temas nos llevaron a tirar todo a la basura prácticamente. Muchos de los temas que teníamos y muchas de las cosas, ideas, bocetos y cosas, dije: pues vamos a empezar de cero", narra.

Algunos de los temas que han quedado fuera, son para Artal "temazos". Sin embargo, quedaban "un poco fuera de lo que es el concepto, porque sí que es verdad que ha sido un disco bastante conceptual".

DESCONOCIMIENTO DEL SIGNIFICADO DE "PARAR"

Después de tres años sin parar gracias al lanzamiento de su anterior disco, el directo 'Royal Cantina', y un nutrido calendario de actuaciones durante los primeros meses de 2026, Santero y los Muchachos se disponen ahora a promocionar el nuevo disco.

Así, tras el verano, llegará el momento de "una gira de salas, que arrancamos en otoño, en octubre". "Seguidamente empezaremos con una de acústicos", ha adelantado.

"Hay lugares donde no podemos llegar con toda la banda, porque viajamos once personas, llevamos escenografía, llevamos luces, llevamos un tinglado nuevo que no cabe. Hay ciudades que, por desgracia, no puedes ir con todo eso. Más que nada porque no hay aforo", explica.

"No sé qué significa parar", bromea Soni Artal. "No está en nuestros planes. Cuando suceda, sucederá de repente por algún motivo. Pero no queremos parar para nada", concluye.