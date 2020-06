Tomavistas 2021 suma a Jarvis Cocker, Rolling Blackouts Coastal Fever y Novedades Carminha

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Tomavistas desvelaba días atrás los primeros artistas de su sexta edición, aplazada hasta los días 27, 28 y 29 de mayo de 2021, y este viernes llega una nueva tanda de confirmaciones.

Así, Jarvis Cocker se mantiene a la cabeza del cartel con su Jarvis Cocker presents JARV IS... Junto a él, Rolling Blackouts Coastal Fever, Novedades Carminha, Axolotes Mexicanos y Chaqueta de Chándal.

Estos cinco nombres que se suman a los ya anunciados Suede, León Benavente, El Columpio Asesino, Anna Calvi, Sen Senra, Maika Makovski, Mujeres, Derby Motoreta's Burrito Kachimba, Jessy Lanza y Side Chick.

Todas las entradas adquiridas para 2020 son válidas para 2021 de manera automática. No obstante, aquellos que no quieran o no puedan conservar su ticket, tendrán dos opciones para gestionarlo: cambiar la entrada por un vale por el valor del importe de la misma o devolver tu entrada y recuperar el importe de la misma.

Toda la información sobre el festival madrileño, que tendrá lugar de nuevo en el Parque Enrique Tierno Galván, está en la web oficial www.tomavistasfestival.com.