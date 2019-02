Tsunami Xixón confirma a Good Charlotte en fecha única en España

Actualizado 05/02/2019 16:57:36 CET

Good Charlotte vuelven a España doce años después de su última visita, que tuvo lugar allá por 2007 en Barcelona.

En esta ocasión lo hacen formando parte del cartel del Tsunami Xixón, que se celebrará en Gijón los días 2 y 3 de agosto, siendo además su única fecha en nuestro país.

Este jueves se ponen a la venta los abonos del festival a las 11 horas en www.tsunamixixon.com desde 39 euros más gastos.

Junto a Good Charlotte estarán en Asturias los ya anunciados The Offspring, Kaiser Chiefs, NOFX, Berri Txarrak, Danko Jones, La M.O.D.A., Pulley, Carolina Durante y No Fun At All, entre otros.