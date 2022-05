Ucrania, Noruega, Portugal y Grecia, entre los primeros países clasificados para la final de Eurovisión 2022

Los grandes favoritos se aseguran su presencia en la gala del sábado junto a Suiza, Armenia, Islandia, Lituania, Moldavia y Países Bajos.

Ucrania, Noruega, Portugal, Grecia, Suiza, Armenia, Islandia, Lituania, Moldavia y Países Bajos son los diez países que se han clasificado para la final de Eurovisión 2022 desde la primera semifinal que se ha celebrado este martes en Turín (Italia).

La primera de las tres galas de Eurovisión 2022 deja ya fuera a siete países de la competición: Albania, Austria, Bulgaria, Croacia, Letonia, Eslovenia y Dinamarca.

La noche ha arrancado con un guiño a Pinocho en el gag inicial, en el que un inventor italiano da vida al dron Leo, la "mascota" de este festival, que "lleva" a todos los artistas de viaje por Italia durante las postales.

A partir de ahí, los 17 países han desfilado por el escenario del Pala Alpitour de Turín. La primera de ellas, el "Sekret" de Albania, ha sido una de las actuaciones que más cola ha traído, debido a su carácter provocativo. La artista, Ronela Hajati, y su equipo denunciaron al principio de la semana de ensayos que se les había censurado el baile entre la cantante y la bailarina, que finalmente han podido llevar a cabo.

Los letones Citi Zeni han continuado con el espectáculo con su "Eat your salad", una de las canciones más virales gracias a su primera frase: "Instead of meat, I eat veggies and pussy" (En vez de carne, como verduras y coños). No pronuncian esta palabra, sino que el público la grita.

En tercer lugar, la lituania Monika Liu canta "Sentimentai", una balada que ella misma describe como "disco tenebrosa"; después el suizo Marius Bear interpreta "Boys Do Cry" con una actuación llena de proyecciones, tanto en el escenario como en la cara del cantante y los eslovenos LPS, una banda formada en el instituto, sacarán una bola de discoteca gigante para "Disko".

Ucrania, los grandes favoritos, han salido en sexta posición con "Stefania", dedicada a la madre del cantante. Ellos mismos han comentado que la canción "ha cobrado un nuevo sentido" tras la guerra, en un momento en que mucha gente ha perdido a sus madres.

Bulgaria, con Intelligent Music Project, actúan en séptima posición; seguida de una de las favoritas antes del concurso, la neerlandesa S10 con la oscura balada "De Diepte". Tras ella, los moldavos Zdob si Zdub y Fratii Advahov devolverán la fiesta al escenario con "Trenuletul".

La única candidatura que se ha visto afectada por el coronavirus este año, Portugal, finalmente ha podido seguir con todo como estaba planeado. Milhanas, una de las coristas de Maro, dio positivo en coronavirus el miércoles, pero tras varios tests negativos ha podido actuar con sus compañeras. "Saudade, saudade" es el nombre de la canción.

La croata Mia Dimsic trae una historia de desamor con su tema pop "Guilty Pleasure"; las danesas Reddi han venido una de las actuaciones rock de la noche con "The Show". Austria, representada por Pia Maria y Lum!x ha levantado los ánimos con otro de los temas más movidos, "Halo", que viene seguido por el folk de las islandesas Systur, que han cantado en su idioma.

Por último, tres de las favoritas han cerrado la gala: la griega Amanda Tenfjord, con su potente balada "Die Together", que ha sido una de las más aplaudidas en la sala de prensa. Los noruegos Subwoolfer, con su show venido de la Luna han traído con "Give That Wolf a Banana". Por último, la armenia Rosa Linn ha presentado una de las puestas en escena más trabajadas para su "Snap".