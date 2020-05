Vargas Blues Band regresa con nuevo disco: 'Del sur'

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

En casi tres décadas de trayectoria, Javier Vargas se ha ganado el mérito de ser una leyenda viva de la guitarra eléctrica en nuestro país. Y lejos de acomodarse, no para.

Así, tras publicar en 2018 'King of The Latin Blues' y en 2019 'Move On' del proyecto Vargas & Jagger, regresa ahora junto a su Vargas Blues Band con 'Del Sur', un álbum de doce temas a la venta el 29 de mayo.

'Del Sur' fue de las canciones que más éxito ha tenido en la carrera de este guitarrista y por eso escoge este nombre para englobar sus nuevas composiciones.

Se trata de un disco en el que une su guitarra blues con toques latinos a la española de Juan Gómez "Chicuelo" para hacer una recreación del tema 'Del Sur'.

Aparte de las influencias de raíz sureña, también se podrá palpar una magistral melodía de Latin Blues como la de "Spanish Wine", primer single del disco.