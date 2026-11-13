Víctor Manuel estrena una versión en directo de 'El Abuelo Vítor' grabada en la mina asturiana donde trabajó su abuelo

Archivo - El cantante Víctor Manuel San José durante la celebración del solemne acto de su investidura como doctor 'Honoris Causa', a 11 de junio de 2026, en Oviedo, Asturias (España). - Imanol Rimada - Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cantautor asturiano Víctor Manuel ha publicado una nueva versión en directo de su clásico 'El Abuelo Vítor', grabada el pasado mes de junio en el Pozu Barreo de Mieres (Asturias), el yacimiento minero en el que trabajó su abuelo y que inspiró la canción.

Este tema constituye el último adelanto de 'Desde el Pozu Barreo', el nuevo trabajo discográfico del artista que saldrá a la venta el próximo 27 de noviembre.

De hecho, el lanzamiento se presentará en formato Libro-CD e incluirá 28 canciones, textos inéditos escritos por el propio intérprete, un archivo fotográfico histórico e imágenes de aquella actuación.

De forma paralela a este estreno, Víctor Manuel continúa inmerso en su gira de conciertos. En los últimos mesews del año el músico tiene previstas actuaciones en Fuerteventura (13 de noviembre), Málaga (15 de noviembre), Murcia (21 de noviembre), Madrid (29 de noviembre), A Coruña (12 de diciembre), Almería (18 de diciembre) y Albacete (27 de diciembre).