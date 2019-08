Zatu, vocalista de SFDK: "De momento no creo que tenga que defenderme de nada"

Actualizado 29/08/2019 14:30:59 CET

SFDK - SFDK - Archivo

MADRID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vocalista de SFDK, Zatu (Saturnino Rey, Sevilla, 1974), ha publicado en Twitter una serie de mensajes tras el anunciado veto del Festival BioRitme al grupo por herir la sensibilidad de una asistente y negarse a dar una formación de género.

"Me desperté bastante tarde y me encontré Twitter encendido con la película de la censura y eso. No me gusta darle a las cosas más importancia de la que tienen o merecen. Estoy bien pero, me estoy viendo obligado a contaros yo mismo como me sentí y que pasó", escribió el MC en un primer mensaje recogido por Europa Press.

Sin embargo, en lugar de dar su versión, en el siguiente mensaje contó que se acababa de ver a sí mismo en las noticias en televisión, lo que consideró "lamentable". Acto seguidó anticipó su intención de subir un vídeo para explicar lo acontecido en el festival, algo que luego no cumplió.

Mientras escribía el tweet anterior me veía a mi mismo en las noticias de la sexta.. Lamentable. Esta tarde subiré un vídeo y os explico que ahora tengo mu mala cara ??.

Un abrazo. — Zatu Rey (@yozatu) August 28, 2019 Ahora me toca grabar un vídeo donde se estudiará con lupa cada frase que diga para buscar la fisura por donde hacerme daño. Lo último que me apetecía era entrar en el juego de los medios de comunicación y la carnaza. ¡Que divertido! ?? — Zatu Rey (@yozatu) August 28, 2019 Estoy aquí dándole vueltas al asunto y de momento no creo que tenga que defenderme de nada. Veamos cómo sigue..

Descansen. — Zatu Rey (@yozatu) August 28, 2019

"Ahora sí me invadió la tristeza al leer los dolidos comentarios de las personas que me siguen. Y todos son favorables, pero son de personas afectadas desmerecidamente. Muchas gracias, familia y siento que os comáis toda esta mierda", fue el siguiente texto que compartió con sus más de 206.000 seguidores en Twitter.

Insistió Zatu después con "grabar un vídeo donde se estudiará con lupa cada frase" que dijera "para buscar la fisura" por donde hacerle "daño". "Lo último que me apetecía era entrar en el juego de los medios de comunicación y la carnaza. ¡Que divertido!", remarcó.

El mencionado vídeo sigue por ahora sin aparecer en su cuenta de Twitter, donde el último mensaje de Zatu, publicado la pasada medianoche, opta más por no echar más leña al fuego: "Estoy aquí dándole vueltas al asunto y de momento no creo que tenga que defenderme de nada. Veamos cómo sigue. Descansen".