La banda cordobesa Viva Belgrado celebra una década de rock en Madrid en pleno Inverfest.

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La banda cordobesa Viva Belgrado ha traído el rock a La Riviera (Madrid) en el marco del Inverfest en su concierto más multitudinario hasta la fecha, en el que han repasado su último álbum 'Cancionero de los Cielos' y han homenajeado 'Flores, Carne', el primero que sacaron hace ya diez años (tras su EP 'El invierno' de 2013).

Cándido Gálvez (voz, guitarra), Pedro Ruiz (guitarra), Ángel Madueño (bajo) y Álvaro Mérida (batería) han aterrizado en la capital para ofrecer un 'show' en el que también han participado Bones of Minerva y Bum Motion Club como teloneros y Erik Urano como artista invitado sorpresa, junto al que han cantado 'Jupiter and Beyond the Infinite'.

El grupo ha tocado para un público entregado, que ha bailado desde la primera canción en un círculo que se ha ido haciendo más grande a medida que avanzaba la velada y ha cantado con Cándido en más de una canción (como en El Cristo de los Faroles y Un Tragaluz II).

Casi al final del 'show', Cándido ha valorado la "locura" del año que han tenido, "que cierra un círculo y abre uno nuevo", para una banda que viene "de la autogestión y la periferia". Tras agradecer a los asistentes "haber petado" La Riviera, ha valorado poder compartirlo con tanto gente.

El 'tour' que les ha devuelto a Madrid comenzó hace casi un año con un 'sold out' en la Sala But de la capital y les ha llevado a puntos tan distantes como Las Vegas (EEUU), Santiago de Chile (Chile) o Tokio (Japón), así como a varias ciudades españolas y europeas.

El Inverfest se extenderá hasta el 22 de febrero con una programación que abarca nueve salas de la Comunidad de Madrid y un sinfín de bandas y cantantes de rock, pop, jazz y más. Entre otros, el festival contará en los próximos días con las actuaciones de Delaporte (25 de enero en La Riviera), Kiko Veneno (30 de enero en el Teatro Circo Price) y Coque Malla (31 de enero en el Movistar Arena, antiguo Wizink Center).