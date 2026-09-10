El Cervantes alerta del uso "deliberadamente manipulado" del lenguaje en términos como 'invasión' o 'genocidio'

Archivo - Decenas de migrantes intentan cruzar a España desde Marruecos, a 31 de julio de 2026, en Ceuta (España). Cientos de personas que entraron a Ceuta de forma masiva en las últimas horas están empezando a regresar voluntariamente a Marruecos por el - Marcos Moreno - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Cervantes alerta del riesgo que supone para el debate democrático el uso "deliberadamente manipulado" del lenguaje, con términos como 'invasión' para referirse a la llegada de inmigrantes o 'genocidio' en determinados conflictos geopolíticos, según las conclusiones de un estudio que se ha presentado este jueves en el marco de las jornadas 'La palabra precisa'.

El informe 'La terminología y su uso en el entorno social y digital', elaborado dentro del proyecto de investigación TeresIA, promovido por el Cervantes y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha analizado 27 términos relacionados con los ámbitos de la medicina, la geopolítica, la tecnología y el derecho laboral y concluye que el principal riesgo no es el uso incorrecto e involuntario del lenguaje especializado por parte de la ciudadanía, sino su manipulación deliberada.

"El problema no es que la ciudadanía use mal el lenguaje experto, sino que una minoría lo usa deliberadamente mal, con consecuencias que van mucho más allá de lo semántico", señala el estudio, que ha rastreado más de 30 millones de menciones entre mayo de 2025 y abril de 2026.

El estudio documenta que políticos de la extrema derecha emplean de forma sistemática el término 'invasión' para referirse a la llegada de migrantes, con formulaciones como "los moros nos invaden" o "no son migrantes, son invasores". "No se trata de una simplificación involuntaria: es una inversión deliberada de un término que, en su definición jurídica, implica el despliegue de fuerzas armadas en un territorio", indica el estudio.

Entre los ejemplos analizados figura el uso sistemático del término 'invasión' por parte de políticos de extrema derecha para referirse a la llegada de inmigrantes, una utilización que, según el análisis, contribuye a introducir determinadas interpretaciones y marcos de significado en el debate público.

El documento desgrana que ha habido casi cinco millones de menciones con el término 'invasión' en doce meses y el 94 por ciento corresponde a X, mientras que 'guerra híbrida' registró 56.100 menciones, un 459 por ciento más. Otro de los términos que ha sido analizado ha sido 'genocidio', palabra que es la más mencionada con 22,3 millones de usos, y que ha experimentado un crecimiento del 1.170 por ciento, en relación con las menciones anteriormente realizadas.

Otro de los casos de "distorsión deliberada" documentada es el de 'encarnizamiento terapéutico', instrumentalizado en redes para criminalizar los protocolos de triaje hospitalario durante la pandemia. Expertos citados en el estudio señalan que el uso incorrecto del término "generó alarma injustificada" y erosionó la confianza ciudadana en los profesionales sanitarios.

BLOQUE TECNOLÓGICO

El bloque tecnológico es el que presenta mayor dinamismo. Los términos vinculados a la inteligencia artificial muestran incrementos sostenidos, entre ellos 'prompt', que creció un 877 por ciento en un año hasta alcanzar las 171.000 menciones; 'transparencia algorítmica', con un aumento del 546 por ciento, y 'alucinación (IA)', que creció un 491 por ciento.

Por su parte, 'algoritmo' registró 1,76 millones de menciones, de las que el 83,7 por ciento procedieron de creadores de contenido de TikTok y YouTube.

En medicina, el estudio encuentra una evolución más positiva. Pese a la popularización de términos como 'salud mental', con 371.000 menciones y un crecimiento del 162 por ciento, o 'neurodiversidad', que aumentó un 492 por ciento, su utilización se mantiene mayoritariamente ajustada a las definiciones.

Además, 'neurodiversidad' es el único término del conjunto analizado en el que las mujeres superan a los hombres entre sus autores, con un protagonismo destacado de comunidades femeninas jóvenes en TikTok e Instagram que han contribuido a visibilizar el autismo y el TDAH.