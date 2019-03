Los compañeros de Crónicas Marcianas se despiden de Galindo: "Te seguiremos buscando entre las estrellas"

Actualizado 04/03/2019 13:33:44 CET

MADRID, 4 Mar. (EDIZIONES) -

El actor Martí Galindo (Barcelona, 1973), conocido por ser el compañero de Javier Sardá en Crónicas Marcianas, falleció este domingo a los 81 años. Los colaboradores del mítico programa de Telecinco, emitido entre 1997 y 2005, como Manel Fuentes, Carlos Latre y Fernando Ramos han dado un último y cariñoso adiós al Señor Galindo en redes sociales.

"Nos conocimos en otro planeta... Él siempre fue grande. Descansa en paz Martí Galindo. Te seguiremos buscando entre las estrellas", escribió Manel Fuentes en Twitter. La comediante Paz Padilla confesó en Instagram estar "muy triste" por la pérdida del intérprete.

"¡¡¡Se nos fue mi querido Martí Galindo. El mítico Señor Galindo!!! Siempre me trató con afecto y cariño. Compartimos buenos momentos de televisión", tuiteó Carlos Latre.

El productor de Crónicas Marcianas, Josep M. Mainat, también se ha despedido de Galindo: "Se ha muerto una gran persona que me ha querido mucho durante muchos años. ¡Será difícil de olvidar!"

Se nos fue mi querido Martí Galindo. El mítico Señor Galindo!!! . Siempre me trató con afecto y cariño. Compartimos buenos momentos de TV!!! Q suene la mejor música clásica(q adoraba...) para decirle adiós con la mejor de las sonrisas... :) pic.twitter.com/grZwkjGLQh

Puntual como nadie, experto en patatas fritas, guason, educado y metódico.

Siempre recordaré aquella fiesta de Crónicas en la que se me acercó y me dijo, “me marcho ya, te regalo mi ticket de copa”. Con ese gesto me lo dijo todo. Merçi maco.

Adeu Martí. #DEPGalindo #Galindo ?? pic.twitter.com/gRZeMVs8iF