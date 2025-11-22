El Gobierno defiende el actual marco del mecenazgo como instrumento clave para impulsar la inversión privada en cultura

Archivo - Cristalera del Patrimonio Cultural de España, que abre sus puertas por su 60º aniversario, en Instituto de Patrimonio Cultural de España, a 16 de noviembre de 2021, en Madrid, (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno, a través del Ministerio de Cultura, ha recalcado que la inversión social privada es otro elemento "clave" para desarrollar un ecosistema cultural "vibrante y resiliente" y ha defendido que el marco actual de fomento del mecenazgo y las bonificaciones fiscales permite y favorece la inversión social privada que se destina al sector cultural.

Así lo ha asegurado el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria, consultada por Europa Press, a la pregunta escrita de Vox en el Congreso de los Diputados sobre el impacto de la inversión social privada en la conservación del patrimonio español y en la que pedían conocer alguna medida que favorezca esta y otras iniciativas que incrementan la inversión social privada en la cultura.

En la respuesta, Cultura asegura que tanto el Gobierno como el ministerio que dirige Ernest Urtasun seguirán analizando y mejorando los mecanismos que permitan favorecer la inversión social privada en el ámbito de la cultura, con el fin de fortalecer a las industrias y sectores culturales españoles.

Asimismo, explican que el fomento de las iniciativas de mecenazgo se sustancia con incentivos fiscales a las donaciones y un régimen especial de tributación de las Entidades sin Fines de Lucro. En este sentido, apuntan que el Título III de la Ley regula los beneficios fiscales aplicables a donativos, donaciones y aportaciones realizadas en favor de las entidades beneficiarias.