Los Museos Nacionales, libres de términos peyorativos para las personas con discapacidad

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Museo del Prado ha sido la última pinacoteca con la denominación de Nacional --junto con el Reina Sofía y el Thyssen Bornemisza-- en sumarse a eliminar de sus cartelas las descripciones de las obras, con el objetivo de "acompasarlo" al cambio constitucional del artículo 49, que se prevé debatir en el Congreso esta próxima semana.

De hecho, desde el museo dirigido por Miguel Falomir se anunció el pasado martes que había iniciado la revisión de un total de 1.800 cartelas de cuadros alojados en sus paredes y 27.000 textos de su página web en los que se hace referencia a la palabra 'disminuido' o términos peyorativos en las descripciones de las obras.

El término 'disminuido' ya ha sido eliminado de toda la web del museo y la previsión de la pinacoteca es que las 1.800 cartelas físicas estén cambiadas la próxima semana. "El reto es acompasar las modificaciones al cambio constitucional porque el término 'disminuido' se considera de alguna manera lesivo para las personas con discapacidad", aseguraron entonces fuentes del Museo a Europa Press.

El Prado, según las fuentes consultadas, está "encantado" de retirar la palabra 'disminuido' de las cartelas y de la web porque de esta manera cumplen con el "deber de ejemplaridad" que tiene la institución. "Si ese término no aparece en la Constitución, no debería aparecer en las fichas o referencias de los cuadros", aseguró la pinacoteca.

Las modificaciones se han realizado en las descripciones de las obras y no para los títulos porque "no se puede cambiar el nombre a un cuadro", según han explicado. Estos cambios comenzaron hace unos meses, tras la eliminación a finales de 2022 de 'esposa de' en las cartelas de obras que hablan de mujeres para mostrar "un relato actual".

Por ejemplo, todavía en la web aparece el término 'enano' del cuadro de John Clostermann (s. XVII), denominado 'Retrato de enano'. Por el contrario, en el cuadro 'El Niño de Vallecas' de Velázquez se ha retirado la palabra 'enanismo' de la descripción y se ha incorporado el término 'acondroplasia'.

Desde el Museo Reina Sofía se asegura que "nunca" se ha utilizado la palabra 'minusválido' en sus cartelas "ni otras palabras con connotaciones negativas o peyorativas parecidas". De hecho, un portavoz ha explicado a Europa Press que en situaciones en las que hay que explicar una obra se usa el término "personas con discapacidad".

Por el contrario, algo diferente es el título de una pieza, donde por ejemplo sí puede encontrarse en este mismo museo obras como la litografía 'Y el enano cobarde y asesino autor de la matanza huyó de Yucatán (And the Cowardly Dwarf, the Murderer Responsible for the Slaughter, Fled Yucatán)', de Isidoro Ocampo.

THYSSEN, CON AUDITORÍA DE ACCESIBILIDAD

Mientras, en el Museo Thyssen tampoco hay registro ya de ninguna cartela con un término peyorativo. "Todos esos términos desaparecieron de nuestras comunicaciones hace mucho", ha asegurado un portavoz de la pinacoteca a Europa Press.

En este sentido, han recordado que desde hace varios años, cuentan con una auditoría de accesibilidad mediante la cual, además de señalética y espacios, "se controla todo lo relativo al lenguaje".