Sergio Ramírez ingresa en la RAE, dedica su discurso a Vargas Llosa y agradece: "Nunca he sido extranjero en España"

El escritor y exvicepresidente de la República de Nicaragua Sergio Ramírez Mercado durante el acto de ingreso en la Real Academia Española, a 15 de noviembre de 2026. - Ananda Manjón - Europa Press

MADRID 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El escritor nicaragüense y ganador del Premio Cervantes 2017, Sergio Ramírez, ha ingresado este domingo como académico de número en la Real Academia Española (RAE) para ocupar la silla L, vacante desde el fallecimiento de Mario Vargas Llosa.

"Nunca he sido extranjero en España", ha dicho en su discurso 'Un novelista ecuménico', con el que ha recordado su país natal, Nicaragua, y la dictadura en la que está sumergido el país, así como la figura del Premio Nobel Vargas Llosa.

El Pleno de la Real Academia Española eligió como académico a Sergio Ramírez en la sesión del jueves 21 de mayo de 2026. Su candidatura fue presentada por los académicos Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española; Víctor García de la Concha, exdirector de la RAE y del Instituto Cervantes, y Luis Mateo Díez, Premio Cervantes 2023, que le ha dado la bienvenida en nombre de la corporación.

El autor ha centrado parte de su discurso en su "patria ganada", España, y a su "patria perdida", Nicaragua. Ramírez huyó en julio de 2021 de su país a causa del régimen autoritario de Daniel Ortega y Rosario Murillo en el país.

"Al volver la vista atrás, queda el camino azaroso. Cuesta arriba, cuesta abajo, subidas y caídas, vueltas y revueltas, destierros, una patria perdida, otra ganada, es la reflexión que hago sobre mi vida al entrar en esta casa de la lengua", ha dicho.

En ese sentido, ha defendido que cuando se le "cerraron" las puertas de su Nicaragua natal --además le "despojaron" de la ciudadanía"-- decidió "bien" que España sería su lugar de "asilo y asiento".

"Esta ha sido mi patria desde entonces, acogido en su regazo, consolado, y honrado de muy distintas maneras", ha añadido para después lamentar que su país siga "sojuzgado por una tiranía estrambótica y cruel como pocas en la historia de América Latina".

"Una dictadura 'guaranga', según el término escogido por el papa Francisco para calificarla; palabra de origen quechua que, según nuestro diccionario, define a una persona tosca, rústica o de difícil trato. Dura, como la madera del árbol espinoso del mismo nombre. Madera de fabricar garrotes, estacas, clavas, para apalear matar a golpes", ha apostillado.

El otro pilar sobre el que ha basado su discurso de entrada ha sido sobre la figura de Vargas Llosa y la "pesada carga" que se le ha dado al ocupar su silla L. A su obra le ha dedicado la intervención.

"Vargas Llosa es un novelista ecuménico en todos los sentidos. El gran narrador que traspasó con su obra la frontera del siglo, para ser siempre actual, experimental, desafiante a los cánones, inventor de nuevas formas y renovador de la lengua, siempre empeñado en la gran aventura vital de la imaginación que es una forma de la libertad", ha asegurado.

Al autor peruano ha reconocido Ramírez su labor como parte del boom latinoamericano, explicando que antes de este "el lenguaje de la literatura" en estos países "debía explicarse por medio de notas de pie y de glosarios". "El boom transforma de golpe los barbarismos en vocablos contemporáneos y universales. El habla diaria, tanto rural como urbana, el argot, nutren los diálogos, que en Vargas Llosa pasan a llevar el peso de la trama, y desaparecen los glosarios y las comillas que marcan las palabras espurias", ha indicado.

También el boom ha sido protagonista en su disertación y ha desgranado todos los acontecimientos que enriquecieron este movimiento literario que, a juicio de Ramírez, fue "la irrupción de la novedad en un panorama congelado". Así, ha mencionado a quienes lo

formaron: Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa.

"Los escritores del boom fueron lectores voraces y metódicos, tanto en las lenguas originales como en traducciones, y leían para aprender, para desarmar los mecanismos narrativos y volver a armarlos, todo ellos contemporáneos viciosos del cine, de donde se aprendía también mucho sobre técnicas de narrar", ha precisado, explicando que no fue un movimiento "generacional".