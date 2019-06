Teatro Kamikaze confirma cuarta temporada en el Pavón, con más de la mitad de sus obras escritas o dirigidas por mujeres

Publicado 18/06/2019 14:48:39 CET

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Kamikaze ha confirmado una cuarta temporada 2019-2020 en su sede del Teatro Pavón de Madrid, con una programación marcada por "la situación actual de la mujer y la ética en la política" y a la vez "llena de un teatro crítico y de una realidad que nos impregna día a día", como ha señalado en rueda de prensa el cofundador de la compañía, Miguel del Arco. Así lo han revelado tras haber anunciado en 2018 que no continuarían en el espacio de la calle Embajadores: "Somos kamikazes, no gilipollas".

"Seguiremos haciendo un teatro vivo, un teatro contemporáneo que nos sirve para reflejar cosas que pasan en la sociedad como lo es el movimiento feminista o la reflexión de la vida ética y la vida pública", ha dicho el también director. También ha afirmado que la compañía ha buscado un teatro signado en los social, pero que es "algo que ha ido sucediendo" y que "han aparecido estos temas a medida que el público lo ha demandado".

En este sentido, la programación contará con más de 18 espectáculos, de los cuales más de la mitad están escritos o dirigidos por mujeres, mientras que ocho son producciones propias o coproducciones. De modo que sonarán nombres de mujeres del teatro como Lucy Kikwood, Anna Jordan, Sarah Kane, Lucía Miranda, Bárbara Mestanza, entre otras; y volverá su espectáculo emblemático 'Jauría', sobre la historia de violencia de género de 'La manada'.

"Estamos hablando de cosas que están sucediendo y de cosas que nos importan, que va en línea con lo que estamos viviendo como sociedad como la violencia intrafamiliar. Es decir, recibimos lo que hay ahí y, si esto es un tema que nos interesa como artistas, estoy seguro de que también le interesa al publico", ha agregado el codirector artístico, Israel Elejalde.

En relación a la posibilidad de abandonar el Teatro Pavón, Del Arco ha afirmado que el Teatro Kamikaze "continúa resistiendo" y que es posible que programen una quinta y última temporada en este espacio hasta que se acabe el contrato que tiene una duración de cinco años, desde 2016. "Estamos muy contentos y orgullosos de lo que hemos podido armar para esta temporada y de sacar este proyecto adelante un año más, pero hay un tope y bajo ningún concepto nos renovaremos con este teatro porque nuestra relación es cero", ha subrayado.

La compañía se ha quejado de que la administración del espacio (cuyos propietarios son José Maya y Amaya Curieses) no invierte en las instalaciones, de que no exista una ley de mecenazgo y de que las instituciones privadas no quieren "apoyar el teatro crítico". Por el momento, han indicado que se encuentran en la búsqueda de un nuevo teatro.

"Ya es una cuestión del día a día, no solo el dinero, sino que el teatro se cae y no se invierte nada de lo que se ha ganado, es un teatro que tiene un montón de problemas, pero somos kamikazes, no gilipollas", ha dicho Del Arco, que ha explicado que entre alquiler y gastos la compañía paga 600.000 euros mensuales, mientras que reciben un total de 390.000 euros en subvenciones de tres administraciones.

Por su parte, el productor Jordi Buxó ha apostillado que "el Teatro Kamikaze no busca cambiar su espacio de crítica en función de los intereses de los demás". "No queremos cambiar lo que somos, el problema es que no sé si el intangible de la cultura está bien valorado", ha añadido.

POLÍTICA Y MUJERES

Así, del 29 de agosto al 6 de octubre se podrá ver el montaje musical 'Las canciones', en el que sonarán, Jacques Brell, Mina, Lou Reed, Lola Flores, ABBA o Édith Piaf, entre otros.

A este le seguirá el estreno absoluto de la versión de 'Ricardo III', del 10 octubre al 17 noviembre, que han firmado a cuatro manos Antonio Rojano y Miguel del Arco, con dirección de este último, y que traslada el clásico de Shakespeare hasta la actualidad. "Es una obra llena de envidias, corrupción, luchas de poder, injusticias y 'fake news' que hemos tenido que empujar para hacerla coincidir con el tiempo en que vivimos", ha bromeado Del Arco sobre la obra que protagonizará Elejalde.

La programación continúa con 'Los hijos' del 28 noviembre al 5 enero, dirigida y adaptada por David Serrano, que trata el tema de una catástrofe provocada por una central nuclear y que protagonizan Adriana Ozores, Susi Sánchez y Joaquín Climent. En 'La leyenda del tiempo', que se verá del 6 febrero al 8 marzo, Carlota Ferrer y Darío Facal dirigen su propia revisión de 'Así que pasen cinco años', la obra que Federico García Lorca escribió cinco años antes de ser asesinado.

Asimismo, del 12 marzo al 19 abril, Israel Elejalde dirigirá 'Traición' de Harold Pinter, en versión de Pablo Remón; y del 22 abril al 24 mayo, el autor y director francés Pascal Rambert, artista asociado al Teatro Kamikaze, estrenará 'José, un texto inédito escrito ex profeso para la compañía. Mientras que la comedia llegará de la mano de Remón con 'Las ficciones', del 3 junio al 26 julio, que narra las historias de tres actrices a las que darán vida Bárbara Lennie, Irene Escolar y Carmen Machi.

Al mismo tiempo, en 'El Ambigú' se podrá ver 'Sueños y visiones de Rodrigo Rato', del 6 al 21 septiembre, una crónica del ascenso y caída del banquero desde su infancia hasta su detención tras el descalabro de Bankia.

En esta línea, llegará 'Dados' de José Padilla, del 24 septiembre al 5 octubre', una obra en torno a la identidad de género ganadora del Premio Max 2019 a Mejor Espectáculo Familiar o Juvenil. También se verán dos creaciones propias de Bàrbara Mestanza, que llegan desde Barcelona, como 'La mujer más fea del mundo', del 16 octubre al 3 noviembre, 'Pocahontas o la verdadera historia de una traviesa', del 18 diciembre al 4 enero, ambas con temática feminista.

Posteriormente, en esta sala estará, del 6 al 20 noviembre, Paula Amor en la dirección de 'Freak', que supone el primer texto de la británica Anna Jordan que se presenta en España; mientras que su coterránea Dennis Kelly llega con 'Chicas y chicos', del 25 noviembre al 15 diciembre, una denuncia de la violencia machista que dirige Lucía Mirada. También se presentan 'Siemprevivas' de María Nieto, 15 enero al 1 febrero; 'Una novelita lumpen' de Rakel Camacho, en una adaptación de Roberto Bolaño, del 8 al 23 enero; y del 6 al 23 mayo, '4.48 psicosis', la obra póstuma de Sarah Kane, finalizada pocos días antes de que su autora se quitara la vida, bajo la dirección de Elejalde.

La programación se completa con las reposiciones de 'Jauría' (7 enero al 2 febrero) de Jordi Casanovas; y Yerma (8 al 23 febrero) de Projecte Ingenu y Teatre Akadèmia, y las lecturas dramatizadas mensuales de 'Las funciones por hacer'.

Del Arco ha destacado que a esta oferta se suman los encuentros con el público que se llevan a acabo como parte de la actividad didáctica del teatro, y los talleres de formación que tendrán como profesores a Fausto Ansaldi, Francesco Carril, Jordi Casanovas, Lucas Condro, Israel Elejalde, Carmelo Gómez, Esperanza Llanera, Pablo Messiez, Lucía Miranda, Pablo Remón, Verónica Ronda o Carlota Subirós.

Además, la compañía continuará con las residencias artísticas y con el apoyo a artistas emergentes mediante la IV Beca de Dramaturgia Contemporánea.