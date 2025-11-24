Urtasun defiende que la extinción de la FNFF es un "caso muy sólido":"No es razonable que hayan fundaciones franquistas"

Archivo - El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante un desayuno informativo de Europa Press en el NH Collection Eurobuilding, a 9 de octubre de 2025 en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha señalado que "no es muy razonable" que existan fundaciones que hagan apología del franquismo en 2025 y defiende que la extinción de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) es un "caso muy sólido".

"Hemos construido un caso muy sólido. La ley de Memoria Democrática es muy clara. No pueden existir fundaciones que enaltezcan el golpe y que humillen a las víctimas en nuestro país. No es muy razonable", ha indicado el ministro este lunes durante su intervención en los Desayunos Informativos de Europa Press.

Urtasun ha recalcado que la FNFF "no respeta la ley", si bien la decisión de su extinción la tendrá que decidir un juez. El ministro ha explicado que el procedimiento para extinguir esta y otras cuatro fundaciones que han sido listadas será similar, con un proceso de actuaciones previas y una decisión final del juez. Aunque no ha concretado plazos, ha señalado que hay un máximo de nueve meses para que se resuelva el expediente.

Sobre la reclamación del archivo de Franco, el titular de Cultura ha afirmado que fue una de las primeras cosas que pidió cuando se inició el procedimiento de extinción de la Fundación porque "es muy importante preservar esos documentos".

Urtasun ha explicado que los documentos son públicos, ya que pertenecen al dictador en el ejercicio de su cargo de jefe de Estado "y no son privados". "Tenemos un informe de los servicios del Ministerio de Cultura que atestiguan que esos documentos son públicos", ha insistido.

El ministro ha recalcado que la "anomalía" es que este archivo haya estado gestionado durante años por una fundación privada, por lo que han iniciado los procedimientos judiciales para reclamar su custodia. "Serán custodiados por los servicios de la Administración General", ha afirmado.

Urtasun ha señalado que una de las ideas es que estos archivos, que suman 30.000 documentos del dictador, puedan ser consultados por historiadores y el público en general.