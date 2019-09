La 15ª edición de los 'Domingos de Cámara' del Teatro Real se centra en Weinberg, un compositor con "óperas colosales"

Publicado 20/09/2019 14:02:47 CET

MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Real ha presentado este viernes 20 de septiembre la 15ª edición de los 'Domingos de Cámara', que arranca este domingo e incluirá en cada concierto una obra de Mieczyslaw Weinberg como preludio a la presentación de su ópera 'La Pasajera' que se estrenará en España el próximo mes de junio.

"Weinberg es un compositor extraordinario con óperas colosales. Tiene un cantidad espectacular de música de Cámara que es increíble", ha señalado el director artístico del Teatro Real, Joan Matabosch, destacando que 'Domingos de Cámara' es una "actividad esencial de la casa con un éxito enorme".

Este ciclo, según ha explicado Matabosch, está protagonizado básicamente por solistas y miembros de la propia Orquesta Titular del Teatro Real y por programas temáticos que están "muy estrechamente ligados" con la actividad que va desarrollando la institución.

Para el director artístico del Teatro Real, la programación de esta edición "es muy exigente y muy ambiciosa", con "muchas obras que se hacen por primera vez en España".

En su opinión, la Orquesta "tiene un nivel maravilloso" y los programas "son muy variados" y con estéticas "muy diferentes". "Hay una voluntad muy explícita de que haya un contraste de estéticas. Las obras normalmente no son muy largas y hay un programa de mano en el que consta la información de cada obra y compositor", ha dicho.

Por su parte, Laure Mª Gaudron, viola de la Orquesta, ha celebrado que durante los 'Domingos de Cámara' ven "un montón de familias con niños" ya que "son conciertos de gran calidad". "Nos alegra ver tanta gente que nos quiere escuchar", ha precisado.

"Durante los diez años que llevo en la Orquesta me he dado cuenta de que los 'Domingos de Cámara' viene otro público. Hay mucha gente que viene a estos conciertos y que no viene a la ópera, cada vez vienen más familias con niños", ha subrayado.

Entre las obras que se interpretarán en esta edición, Gaudron ha destacado la cita del domingo 3 de noviembre, cuando la Orquesta tocará 'Fantasía brillante sobre un motivo de Bellini' de Kaspar Kummer.

Durante su intervención, el fagot de la Orquesta Francisco Alonso ha resaltado que el ciclo ha hecho ya "aproximadamente 100 conciertos, tocado 408 obras de 193 compositores diferentes, 30 de ellos españoles". "Para nosotros es un reto artístico el presentarnos en el escenario del teatro real. Es un lujo tocar en esta acústica tan maravillosa y tocar para un público tan numeroso", ha señalado.

A su juicio, la "variedad" en la programación del ciclo, "mezclando muchos estilos", llega "muy bien" al público. "Al presentar tanta variedad llega muy bien a todo tipo de público, aunque no sean grandes entendedores de lo que estamos haciendo", ha explicado.

Tras la presentación, Margarita Sikoeva y Laurentiu Grigorescu, violines; Olga Izsak, viola; y Dragos Balan, violonchelo; han interpretado un fragmento de uno de los conciertos previstos para esta temporada, el primer movimiento del Cuarteto de cuerda nº9 de Miezcystaw Weinberg.

La 15ª edición de los 'Domingos de Cámara' arranca este domingo 22 de septiembre a las 12.00 horas con un concierto en el que la Orquesta interpretará piezas de Claude Debussy, Mieczyslaw Weinberg, Jan Koetsier y Wolfgang Amadeus Mozart.