Albert Soler y el 'festival' de Llull: "Decir que tenemos más dinero no es cierto"

Joan Bladé: "Con Gasol no ha habido ninguna negociación, ni la habrá"

BARCELONA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director de área de deportes profesionales del FC Barcelona, Albert Soler, ha asegurado en referencia al "festival" de dinero gastado que insinuó el jugador del Real Madrid Sergio Llull respecto al fichaje de Nick Calathes, que decir que el club tiene más dinero que otros "no es cierto".

"Decir que tenemos más dinero o decir que somos un club que no ha sufrido los efectos económicos, no es cierto. No comentamos los comentarios de la gente, pero aprovecho para decir que el Barça no es ajeno a la situación complicada", aseguró en la presentación de Calathes.

Una referencia directa a Sergio Llull, que empleó su cuenta de Twitter para enlazar una noticia sobre el fichaje del base griego por el club blaugrana. "Vaya festival no??", escribió el balear, agregando cinco emoticonos de fajos de billetes con alas.

"La sección tendrá menos capacidad económica que este año. Lo que hemos hecho ha sido priorizar tener una plantilla competitiva aunque sea ahorrando en otros aspectos, como en los viajes, hoteles o las personas que viajan", explicó Soler.

Además, apuntó a que tendrán una plantilla más corta. "Esto ya va a ser un ahorro. Han salido cuatro jugadores y sólo ha llegado uno. La plantilla no se va a ver afectada a nivel competitivo. Por eso Calathes está aquí", argumentó.

Por su parte, el directivo encargado del baloncesto, Joan Bladé, también dio su opinión al respecto. "Muchas veces, en las redes, uno puede comentar alegremente. Tenemos muy claro el trabajo que hacemos, riguroso, y sabemos que la situación económica de la sociedad es delicada, nos preocupa nuestro trabajo y controlar bien la situación. Los comentarios que puedan hacer otros, ahí quedan. No nos metemos en ese tema", apeló.

Sí dejó bien claro que no se intentará abordar el fichaje de Pau Gasol "Quiero confirmar que en ningún momento ha habido ninguna negociación ni la habrá con Pau Gasol. Ni la ha habido, ni la habrá. Pau es una persona muy querida y tiene una tarea importante en el club, es embajador estratégico para el mercado de Estados Unidos. Está haciendo una gran labor y la debe seguir haciendo. Deseamos que cumpla su sueño de poder disputar los Juegos Olímpicos de Tokio", manifestó.