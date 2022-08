Alberto Abalde, descartado para el Eurobasket y Garuba "va con mucho retraso"

Scariolo da las últimas novedades en una concentración de España que abandona también Santi Yusta

El seleccionador nacional de baloncesto, Sergio Scariolo, anunció después de la victoria sobre Grecia en Madrid que Alberto Abalde no mejora lo suficiente de su lesión para poder tenerle en cuenta para el Eurobasket de septiembre, mientras que se mostró poco optimista con Usman Garuba y añadió que prescinde de Santi Yusta.

"No tenemos buenas noticias con los jugadores lesionados. Alberto no llega y tiene que dejarlo en este punto. Va mejorando pero no con la velocidad que esperábamos y eso no nos hace posible poder seguir con él", dijo este jueves ante los medios en el WiZink Center.

Abalde, que tenía todas las papeletas para entrar en la lista de 12 que irá al Eurobasket e incluso hubiese sido pieza importante, estaba en duda desde el inicio de la concentración. El propio jugador del Real Madrid lamentó también en su cuenta de Twitter no haber podido recuperarse a tiempo de una lesión en el pie que arrastra desde el final de la pasada campaña.

"Me toca seguir con la recuperación y darle más tiempo al pie", escribió por la noche el alero gallego. Mientras, un Garuba que apenas lleva cuatro días en la concentración, tampoco parece que estará en la cita continental. "Usman va un poco mejor pero su condición física está muy, muy lejos de la aceptable para jugar", dijo Scariolo sobre el jugador de la NBA.

"Se quedó parado mucho tiempo con la lesión, no ha jugado un año, va con mucho retraso. Le esperaremos un poco más", añadió, dejando claro que, además de la lesión en el tobillo que sufrió el mes pasado en la Liga de Verano de la NBA, Garuba no tendría ritmo de competición para estar en el Eurobasket de llegar a recuperarse.

Por otro lado, el seleccionar anunció el descarte por decisión técnica de Santi Yusta. "Ha hecho un gran trabajo, termina aquí esta concentración", dijo Scariolo. De esta forma, la concentración española se queda con 16 jugadores que, después del doble ensayo con Grecia, afrontarán otro ante Lituania con partidos en Gran Canaria, el 16 de agosto, y Vilnius, el 18.