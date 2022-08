Scariolo: "Grecia sin Giannis es un equipo terrenal, pero hemos mejorado"

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional de baloncesto, Sergio Scariolo, confesó que Grecia fue otro equipo este jueves sin Giannis Antetokounmpo, pese a lo cual vio una "mejora" en los suyos para vencer (87-80) en el WiZink Center, con pasos adelante hacia el Eurobasket.

"Ha sido un partido útil. Hemos dado alguna mejora en alguna de las cosas de las que habíamos hablado. Grecia sin Giannis es un equipo terrenal, contra el cual podemos competir bien, pero bueno, creo que hemos mejorado, hemos perdido algún balón más de la cuenta, pero hemos reboteado bien y así hemos marcado el ritmo", dijo.

El técnico de España no ocultó la importancia de la ausencia del NBA, quien fue verdugo de los suyos el martes en Atenas, pero quiso destacar los puntos en los que mejoró su equipo joven y que necesita experiencia. "Buenas combinaciones de pases, buscando el hombre abierto. En general, con jugadores jóvenes, son partidos útiles para crecer, coger experiencia. Es el equipo de las ventanas, reforzado con 2 o 3 jugadores que van entrando en la dinámica", afirmó.

"Allí estaba uno de los mejores jugadores del mundo, que solo cambia un partido. Hemos tenido bastante acierto, la energía ha sido buena y el rebote ha sido la diferencia más grande. Nos ha generado posesiones extra que hemos sabido aprovechar", añadió.

Además, Scariolo se refirió a un Sergio Llull que no jugó el primer partido de la preparación y a su papel junto con Rudy Fernández. "Llull siempre es un jugador que puede salir del banquillo y aportar ritmo, agresividad. Con él y Rudy hay que tener cuidado, no sobrecargarlos, dosificarlos, utilizarlos con mucho criterio, pero es una buena dupla para salir del banquillo trayendo experiencia y jugadas que quizá los demás no se atreven", dijo.

El técnico italiano no se paró mucho en el buen debut de Juan Núñez, de quien ya hablarán más en el futuro, y valoró el paso adelante de Lorenzo Brown. "Ha dado un paso adelante. Con buena dirección, buenos pases, todavía tiene que aprender bien a conocer a sus compañeros, pero ha sido un partido en el que ha crecido", apuntó, antes de valorar el ambiente en el Palacio.

"Teníamos un poco de presión de tener que corresponder a tanta gente que igual alguno había venido a ver a Giannis jugar. Al menos se van a casa contentos, por haber visto un buen partido de la selección, muchos jugadores jóvenes hacerlo bien, uno debutar", terminó.