Alex Len ficha por Baskonia para las próximas dos temporadas

Archivo - El pívot ucraniano Alex Len, en su etapa como jugador del Real Madrid, antes de enfrentarse al Bayern en un duelo de Euroliga. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pívot ucraniano Alex Len, de 33 años y 2,13 metros, se convirtió este lunes en nuevo jugador del Kosner Baskonia para las próximas dos temporadas, hasta 2028, después de jugar el curso pasado en el Real Madrid.

"Kosner Baskonia y Alex Len unen sus caminos hasta 2028. El jugador nacido en Antratsit (Ucrania), y con una experiencia de más de 700 partidos en NBA, llega a Vitoria-Gasteiz como nuevo componente del juego interior azulgrana", informó el comunicado del club.

Len comenzó su carrera en la NCAA estadounidense de la mano de Maryland Terrapins en la campaña 2011-12, donde militó dos temporadas hasta dar el salto a la NBA con los Phoenix Suns. También defendió la camiseta de Atlanta Hawks, Sacramento Kings o Washington Wizards, llegando a superar los 700 duelos en la competición norteamericana.

El interior ucraniano dio el salto a Europa la temporada pasada de la mano del Real Madrid, con el que disputó 21 encuentros de Liga Endesa, promediando 7,1 puntos y 3,6 rebotes, y 23 de Euroliga, con 3 puntos y 2 rebotes de media.

Así, Baskonia incorpora a "un jugador físico y con experiencia para las próximas dos temporadas". "Alex Len se incorporará en las próximas horas a la dinámica del conjunto de Paolo Galbiati", concluyó el comunicado del club vasco.