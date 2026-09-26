Barça, Bilbao y Obradoiro empiezan la Liga Endesa con victorias de muchos puntos

Players of FC Barcelona celebrates the victory during the Spanish League, Liga ACB Endesa, basketball match played between FC Barcelona and Leyma Coruna at Palau Blaugrana on September 26, 2026 in Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona, el Surne Bilbao Basket y el Monbus Obradoiro han derrotado este sábado, respectivamente, al Leyma Coruña por 119-101, al Kids&Us Manresa por 107-92 y al MoraBanc Andorra por 85-90, en partidos correspondientes a la jornada 1 de la Liga Endesa.

La primera tanda del nuevo curso 2026-27 se abrió en el Bilbao Arena, donde los locales se despegaron en el marcador después del descanso y tuvieron a varios jugadores en dobles figuras de anotación, destacando el escolta Darrun Hilliard con 19 puntos y 25 créditos de valoración.

Después llegó el turno en el Principado, con buena puesta en escena del equipo anfitrión gracias a un parcial acumulado de 27-14 en el acto inicial. Sin embargo, el Obradoiro recuperó terreno al descanso (46-43), siguió en la 'pomada' durante el tercer cuarto y culminó su remontada en el cuarto cuarto guiado por Brandon Childress, que acabó con 18 puntos.

Por último, en el Palau Blaugrana, el Barça prolongó su buen estado de ánimo dos días después de haber ganado un partido reñido al Anadolu Efes en el comienzo de la fase regular de la Euroliga. Subido esta vez a lomos de Olek Balcerowski, autor finalmente de 21 puntos y 30 créditos de valoración, los culés aceleraron el cuarto cuarto hacia la victoria.