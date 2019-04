Actualizado 17/04/2019 10:28:06 CET

El Barça busca ante Efes una 'Final Four' que parecía inalcanzable Los de Pesic deben asaltar el Sinan Erdem para lograr el 'factor Palau'

BARCELONA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Barça Lassa visita este miércoles al Anadolu Efes en el imponente Sinan Erdem Dome (19.00 horas/Movistar Deportes 2) en el primer partido de los 'playoffs' de la Euroliga, en la primera opción de asaltar el feudo rival, algo imprescindible para poder lograr el billete en el Palau Blaugrana.

Si el Barça Lassa quiere revertir el factor pista, que tiene en contra, necesita ganar en un Sinan Erdem donde salió vapuleado en la Fase Regular (92-70). No obstante, en el Palau Blaugrana, ganaron los de Svetislav Pesic por 80-65.

La serie, entre cuarto y quinto, está igualada de antemano y quizá haya varios factores clave. Uno de ellos será el de ganar a domicilio y hacerse fuerte en casa, otro parar a un Shane Larkin que hizo de Michael Jordan (37 puntos) en el último encuentro y, sobretodo, que el Barça Lassa sea capaz de apuntalar su defensa y controlar el ritmo de juego.

Hacer buena la quinta plaza por la que tanto ha luchado el Barça e ir a la 'Final Four' es el gran objetivo de un equipo que ya está contento con estar en estos 'playoffs', la meta real de la temporada. Una vez en ellos, por la historia del club y por la afición, buscarán ir a Vitoria como prácticamente una revelación, ya que pocos esperaban poder ir a la final a cuatro.

Lleva dos temporadas sin estar en los 'playoffs' el equipo blaugrana, que ha vivido dos auténticos infiernos. Pero, con Pesic y un equipo rejuvenecido y con calidad, de momento han dado un paso adelante y no quieren frenarse ahí. Acuden a Estambul sabiendo que tienen dos oportunidades de creerse superiores. Si llegan a Barcelona con un 0-2 o 1-1 en el balance, dependerán de sí mismos.

Hay cierta presión en un Barça Lassa que sabe que no cumplió del todo al no meterse entre los cuatro primeros, pero esa derrota clara ante Anadolu Efes, y que los turcos terminaran como un tiro la Fase Regular, impidió soñar a lo grande. Esta es la situación real y el Barça, solo con la ausencia de Kevin Seraphin, confía en hacerla buena.

Anadolu Efes no está acostumbrado todavía a lidiar con estas grandes citas. No ha estado nunca en una 'Final Four' y sabe que ahora tiene cerca hacerlo, con un grupo lleno de talento ofensivo, pero también es cierto que en sus anteriores 'playoffs' no han estado bien. Pero Olympiacos, su último verdugo hace dos campañas, está ya fuera. Todo cambia.

Sin duda, los de Ergin Ataman se han ganado el estar aquí con una temporada muy regular. Quizá la mejor de su todavía corta historia en la Euroliga. Sus 20 victorias ya superan las 19 que lograron hace dos campañas, y todavía pueden sumar más en estos 'playoffs', con Adrien Moerman, exblaugrana, como líder en anotación.

Moerman tiene mucho en juego. Salió del Barça Lassa para dar cabida a nombres como el de Chris Singleton y, de momento, está liderando a un equipo que brilla, en parte, gracias a él. Su regreso al Palau, en la Fase Regular, fue discreto. Ahora, en el Sinan Erdem primero, quiere desquitarse como ya hizo en el último duelo (22 puntos y 11 rebotes).

Muy lejos tiene el Barça su última 'Final Four' disputada, en 2014 y siendo tercero, como para pensar en ser favorito. Pesic pide calma, creencia en su juego y sobretodo una buena defensa para acercarse a los tres triunfos necesarios para sacar el billete para Vitoria. El primer partido, pese a no decidir nada, podría acercar a los blaugranas a ese objetivo si acaban con los fantasmas del 92-70.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

ANADOLU EFES ISTANBUL: Micic, Beaubois, Simon, Moerman, Pleiss --posible cinco inicial--; Larkin, Saybir, Balbay, Sanli, Tuncer, Anderson, Dunston.

BARÇA LASSA: Heurtel, Kuric, Hanga, Singleton, Tomic --posible cinco inicial--; Pangos, Ribas, Blazic, Smits, Pustovyi, Oriola, Claver.

--ÁRBITROS: Pukl (SVN), Lottermoser (ALE) y Koromilas (GRE).

--PABELLÓN: Sinan Erdem Dome.

--HORA: 19.00 horas/Movistar Deportes 2.