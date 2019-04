Pesic: "Cada uno piensa en la 'Final Four', es normal y lógico"

Publicado 16/04/2019 12:05:46 CET

"No se decide nada en el primer partido pero si ganamos, mejor"

BARCELONA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça Lassa, Svetislav Pesic, ha asegurado en la previa del primer partido de los 'play-offs' de la Euroliga ante Anadolu Efes Istanbul que deben ir partido a partido dando "el máximo" en defensa y en ataque, y ha recordado que no se decidirá nada en el primer partido de cara a estar en una 'Final Four' en la que es "normal y lógico" que piensen tanto jugadores como afición.

"Empiezan los 'play-offs' y estamos en ellos, queríamos estar aquí y es un objetivo que nos motivaba todo el año. Es verdad que cada uno piensa sobre clasificarse para la 'Final Four', es normal y lógico. Nosotros estamos como los aficionados, pero la situación es que primero se juega este primer partido", apuntó Pesic este martes en rueda de prensa.

El veterano técnico dejó claro que más allá de la ilusión por la 'Final Four', en el equipo saben que deben ir paso a paso, con el objetivo de ganar tres partidos a Anadolu. "Cuando se termine el primer partido empezará el segundo, y no se decide nada en el primero. Si ganamos, mejor, si no, se juega el segundo. Es la norma del 'play-off', juegas un partido y das el máximo y luego lo das también en el segundo", subrayó.

"En esta posición que estamos no hablamos mucho sobre la 'Final Four', no se necesita. Tenemos jugadores que tienen su experiencia y saben que dar un segundo paso sin dar el primero es imposible. Hay que pensar en este partido, respetar el juego y calidad y la experiencia", recalcó al respecto.

Pesic cree que el Barça Lassa, para superar este reto, debe tener confianza en sí mismo. "La tensión mejora la situación, tenemos que creer en nuestro concepto. No tenemos que hablar ni ilusionarnos sobre el resultado, sino estar concentrados en el trabajo y en el plan de juego, y así los resultados vienen. Tienes que ganar tres partidos", manifestó.

Enfrente tendrán a un Efes "completo". "Un equipo que puede jugar con esa continuidad con la que ha jugado todo el año, en Euroliga y en la Liga de Turquía, que tiene defensa y tiene ataque. Tienen un gran equilibrio y no podemos, ni mis jugadores ni yo, pensar sólo en cómo defender, y aunque los rebotes y defensa son básicos, hay que preparar también cómo atacar su defensa", se sinceró.

"Es un equipo muy completo con Micic, Moerman, Simon, los otros americanos. Larkin es importante, no se puede discutir, pero habrá táctica individual y de equipo, que es también nuestra ventaja. Veremos cómo defendemos la transición y el rebote defensivo, que perdimos en el último partido", añadió el serbio.

El entrenador del conjunto catalán tiene claro que, pese a los 37 puntos de Larkin en el 92-70 de esta temporada en Fase Regular, "no todo es Larkin". "Vamos a controlar el rebote ofensivo de Efes y luego veremos el resultado, y cuántos puntos mete Larkin u otro. Estoy seguro de que nuestra defensa no tiene problemas, tiene opciones de defender a cada uno. Lo primero es controlar el rebote", reiteró.

Además, se toparán con un ambiente "hostil". "Juegan bien, los aficionados tienen ilusión y ahora tienen una atmósfera hostil y saben cómo utilizarla, en el último partido lo notamos. Es una situación nueva, jugamos allí en el último año uno de los mejores partidos hasta ahora, ganamos de 24. Ahora son otro equipo, tienen un ambiente distinto", puntualizó.

Por otro lado, confirmó que Kevin Séraphin no podrá jugar en Turquía, aunque no le ve "determinante" en su equipo. "Es un jugador que tiene sus problemas, intentamos ayudarle, pero no estará listo para jugar en los dos primeros partidos", sentenció.