El Barça se toma la revancha contra el ALBA

Los de Grimau firman un arrollador triunfo para afianzar su segundo puesto en Euroliga



MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Barça venció con autoridad (93-77) este viernes al ALBA Berlín en la jornada 26 de la Euroliga celebrada en el Palau, una poco habitual tranquila sesión europea en la que los catalanes se tomaron la revancha de la derrota en la ida en Berlín.

Hace mes y medio, el equipo de Roger Grimau cayó en tierras alemanas en una mala despedida del 2023. Sin embargo, el proyecto azulgrana recuperó fuerza y optimismo en el mes de enero y, afianzado en el segundo puesto de la tabla, no tuvo piedad de un ALBA segundo también pero por abajo.

El Barça aceptó un toma y daca en el primer cuarto pero, después de un toque de atención visitante y también de Grimau en tiempo muerto, impuso su ley desde la defensa. El cuadro culé secó a su rival y le endosó un parcial de 20-2. A partir de ahí, el partido fue claramente azulgrana en el segundo tiempo.

Willy Hernangómez (18 puntos y 26 valoración) y Oscar da Silva (10 puntos, 10 rebotes) lideraron la actuación coral de un Barça que sumó la 18ª victoria continental, cada vez más cerca de asegurar el 'Top 4', factor cancha en los 'playoffs'. Del primer intercambio (31-26) destacó el juego interior local con Da Silva, Kalinic, Vesley y Willy. Después se animó Laprovittola y el Barça hizo engordar un parcial que rompió el encuentro al descanso (51-39).

El despliegue defensivo azulgrana creció incluso en el tercer cuarto, secando otro poco a un ALBA sin ninguna fe en sus opciones. Matteo Spagnolo, Tim Schneider y Johannes Thiemann acapararon los pocos puntos alemanes en un Palau de fiesta. Willy agrandó sus números y Da Silva, ante su ex, también brilló.

El Barça no se relajó hasta que la treintena y los cambios dieron algo de respiro a los de Israel González. No le entraron a Darío Brizuela y los últimos ataques fueron pérdidas, pero no se agobió Grimau al ver menguar la renta de un partido resuelto mucho antes.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BARÇA, 93 - ALBA BERLÍN, 77. (51-39, al descanso).

--EQUIPOS.

BARÇA: Satoransky (5), Laprovittola (13), Kalinic (9), Vesely (11) y Da Silva (10) --quinteto inicial--; Abrines, Paulí (4), Brizuela (4), Hernangómez (18), Parker (4), Nnaji (2), Jokubaitis (13), Parra (-).

ALBA BERLÍN: Hermannsson (6), Delow (9), Thomas (6), Wetzell (-) y Schneider (14) --quinteto inicial--; Procida (6), Spagnolo (11), Thiemann (8), Nikic (4), Mattisseck (6), Bean (3).

--PARCIALES: 31-26, 20-13, 29-12, 13-26.

--ÁRBITROS: Jovcic, Foufis y Rossi. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Palau Blaugrana.