El Basket Zaragoza se opondrá a la concesión del transfer de Aday Mara a los Thunder

Archivo - El pívot español Aday Mara en un partido con la selección española - FEB - Archivo

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Basket Zaragoza advirtió este viernes que "no ha recibido solicitud alguna" para tramitar el transfer internacional del pívot español Aday Mara y que "se opondrá formalmente" a su concesión porque el jugador tiene contrato en vigor con el equipo aragonés, del que se marchó en 2023.

"Basket Zaragoza comunica, en relación con el transfer internacional de Aday Mara, cuya tramitación y resolución corresponde exclusivamente a la FEB y a la FIBA como organismos competentes, y a la NBA como organismo receptor, que no ha recibido solicitud alguna y que, en caso de hacerlo, se opondrá formalmente a su concesión al tener el jugador contrato en vigor para la disputa de la temporada 2026/2027 con Basket Zaragoza 2002 SAD", indicó el club de la Liga Endesa en un comunicado.

El equipo zaragozano recordó "esta posición" ya fue comunicada "formalmente con posterioridad" al 'Draft' de la NBA en la que Mara fue elegido en el puesto número 12 "a FEB, FIBA, NBA y Oklahoma City Thunder". "Y ha sido reiterada ante los organismos competentes, por lo que constituye un extremo conocido por todas las partes implicadas", subrayó.

El Basket Zaragoza aclaró que la normativa FIBA "no exige transfer internacional para jugar en la NCAA, ya que no la reconoce". "Por eso, cuando el jugador se incorporó a la Universidad de UCLA en 2023, el club no condicionó su salida a la concesión de un transfer, sino que defendió sus derechos ante los tribunales", remarcó. "Eso no significa que esa salida extinguiera el contrato ni que el jugador quedara fuera del sistema FIBA", añadió.

"Basket Zaragoza desea a Aday Mara la mejor trayectoria posible en sus nuevos retos deportivos y mantiene intacta la vocación de continuar formando jugadores en su cantera. Al mismo tiempo, como entidad, el club tiene la obligación de velar por sus derechos, por el cumplimiento de los contratos en vigor y por la defensa de los intereses de Basket Zaragoza, adoptando las medidas legales necesarias", sentenció.

El joven pívot español, considerado una de las actuales grandes promesas del baloncesto nacional, salió en 2023 del Basket Zaragoza tras mostrar su deseo de "rescindir unilateralmente su contrato alegando motivos" que el club no podía "compartir".

El Basket Zaragoza recalcó entonces que, "desde el primer día", y como hacen con todos sus canteranos, "y de forma muy especial en el caso de Aday Mara", habían puesto a su alcance todos los medios disponibles "para desarrollar su completa formación académica, deportiva y humana".

"Respetamos su decisión de igual forma que entendemos deben respetarse los contratos. Así ha sido en todos los casos de los jugadores formados en nuestra cantera y, por el bien y la defensa del club, nos veremos obligados a adoptar las medidas necesarias para que así siga siendo", sentenció la entidad zaragozana sobre el pívot, que ya ha jugado con los Thunder durante esta pretemporada.