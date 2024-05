El Real Madrid llega a Vitoria a un partido de cerrar su pase a una nueva 'Final a Cuatro'

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Baskonia y el Real Madrid retomarán este miércoles (20.30 horas) su eliminatoria del 'Playoff' de la Euroliga 2023-2024, de momento dominado por el conjunto madridista, superior en sus dos duelos del WiZink Center, y que ahora tratará de acabar con cualquier atisbo de emoción en un Fernando Buesa Arena donde su rival siempre da un nivel mayor.

Esta vez, el actual campeón no dio margen a ningún tipo de sorpresa en su cancha como el año pasado ante el Partizán serbio y puso un buen 2-0, del que de todos modos, avalado por su experiencia, no se fía. El equipo baskonista no pudo sujetar en esta ocasión al madridista, pero ahora tiene dos oportunidades ante su animosa afición para alargar la emoción de la serie.

El equipo de Chus Mateo dominó bien los dos primeros partidos, en los que se impuso con bastante claridad por 90-74 y 101-90, evidenciando una vez más su capacidad de dar un paso adelante cuando llegan citas importantes. Ahora, necesitará otro para batir a un Baskonia que no dará ningún tipo de facilidad y que deberá gestionar bien la urgencia de estar contra las cuerdas para evitar que su rival cierre por la vía rápida su décima presencia en las últimas 13 'Final Four'.

El actual campeón, el único que sacó partido al 'factor cancha' y que sumó dos triunfos, logró uno de sus primeros objetivos para este 'playoff' como el de minimizar el impacto del base Markus Howard, al que redujo a 15 y 12 puntos y al que asfixió con varios defensores que no le dejaron estar cómodo en ningún momento al estadounidense, también poco acertado en el tiro exterior (6/17 en triples).

Esta volverá a ser una de las claves del Baskonia para tener opciones de controlar el partido por primera vez en toda la serie, algo que no logró en ningún momento en Madrid donde fue a remolque y donde no pudo tener tanto dominio del rebote, sobre todo en el segundo partido donde la ausencia de Chima Moneke sí se notó.

El ala-pívot nigeriano tampoco estará para este partido, un arma menos para Dusko Ivanovic para contrarrestar todo el arsenal que tiene en ese puesto Chus Mateo y una mejoría de jugadores como Tadas Sedekerskis, Matt Costello y Maik Kotsar.

El conjunto vitoriano tratará también de controlar a Facundo Campazzo, clave en la ajustada victoria (77-79) de la Fase Regular y en la más clara (85-99) de la Liga Endesa, y que en estos 'playoffs' parece estar recuperando su mejor nivel tanto en defensa como en ataque.

No en vano, el base argentino fue clave durante el segundo choque con 24 puntos y siete asistencias en un equipo que manejó mejor uno de sus lastres, las pérdidas, al contrario que el baskonista, que deberá mejorar en ese aspecto para sobrevivir en este torneo.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

BASKONIA: Miller-McIntyre, Marinkovic, Rogkavopoulos, Sedekerskis y Costello --posible quinteto inicial--; Howard, Kotsar, Chiozza, Raieste, Díez, Theodore y Querejeta.

REAL MADRID: Campazzo, Musa, Hezonja, Yabusele y Tavares --posible quinteto inicial--; Deck, Poirier, Llull, Sergio Rodríguez, Rudy Fernández, Causeur, Abalde y Alocén.

--ÁRBITROS: Lottermoser, Nikolic y Pastusiak.

--PABELLÓN: Fernando Buesa Arena.

--HORA: 20.30/#Vamos.