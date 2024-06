Brizuela: "No afrontamos el Preolímpico con tensión, sino con ilusión"

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El jugador de la selección española de baloncesto Darío Brizuela aseguró este martes que no viven el Preolímpico, que disputarán en Valencia del 2 al 7 de julio, "con más tensión" al ser en casa, sino que lo hacen "con ilusión", al mismo tiempo que reveló que el seleccionador, Sergio Scariolo, "está haciendo mucho hincapié en los errores" cometidos en el último Mundial.

"No se siente así desde dentro. Sabemos que el Preolímpico es una cosa nueva. Jugamos en casa, y hay que ganarlo todo para entrar. Sabemos que es muy importante, pero no lo vivimos con más tensión, sino con ilusión", explicó Brizuela en la atención a medios tras finalizar el entrenamiento con la selección.

El jugador admitió que el Preolímpico será "una experiencia nueva para el bloque" y "va a obligar a estar bien desde el principio", por lo que "es interesante". Así, el escolta dejó claro que "no es un campamento de verano", sino que van "a trabajar por una cosa difícil y muy emocionante".

Brizuela se mostró sorprendido al conocer la baja de su compañero Alberto Abalde por molestias en la rodilla, de la que dijo que no sabía "nada", y señaló que "es jodido" que tenga que abandonar la concentración porque cuantos más estén, "mejor".

"Lo importante es que todo el mundo esté bien y que el equipo sea lo mejor posible y trabaje de tal manera", recalcó el exterior, que afirmó que sigue "órdenes" del departamento de preparación física, para acondicionar su cuerpo para un torneo complicado a nivel físico, con jugadores con mucha carga de minutos esta temporada, y otros más frescos como el caso de los dos NBA, Usman Garuba y Santi Aldama.

Para Brizuela, los argumentos de España para poder conquistar el Preolímpico son "seguir en la línea del baloncesto competitivo" que han hecho "siempre". "Sergio (Scariolo) está haciendo mucho hincapié en los errores que nos costaron el pase a la segunda fase del Mundial, como el rebote, o el uno contra uno. Estamos trabajando mucho en eso, pero luego la identidad y la forma de jugar va a seguir siendo la misma", zanjó.

El de San Sebastián reconoció que, por su "forma de jugar", su rol siempre ha sido "salir desde el banquillo, intentar generar para los demás, e intentar romper un poco el partido si está más atascado". "Es el rol que he tenido también en el Barça y en el Unicaja, y me siento cómodo. Se ajusta bastante a mis habilidades y lo intento desempeñar lo mejor posible", manifestó, aunque matizó que "si hay que hacer alguna cosa nueva, estaría también dispuesto a intentar hacer el máximo posible".

BRIZUELA: "HABLÉ CON NAVARRO HACE UNOS DÍAS Y ME DEJÓ MUY TRANQUILO"

El jugador del FC Barcelona afirmó que hace unos días habló con el director deportivo del club azulgrana, Juan Carlos Navarro, y le dejó "muy tranquilo" sobre el futuro a corto plazo del club.

"Al final sabemos igual un poco más que vosotros o no, porque lo que se dice no suele ser verdad muchas veces. No hacemos caso, si sale una cosa, bien, y si sale la contraria, pues también. Si viene un jugador o no, se le da la bienvenida o se sigue con el que tenga que venir", declaró el escolta sobre las informaciones que abordan el futuro de Mario Hezonja, vinculado con el equipo catalán.