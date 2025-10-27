Bruno Fernando abandona el Real Madrid y ficha por el Partizán

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ala-pívot angoleño Bruno Fernando abandonó este lunes la disciplina del Real Madrid de baloncesto, tras alcanzar un acuerdo con el club, en el que llevaba poco más de 10 meses, para la rescisión de su contrato, y jugará en el Partizán de Belgrado serbio.

"El Real Madrid y Bruno Fernando han acordado dar por finalizada su etapa como jugador de nuestro club", anunció el equipo blanco en un comunicado, en el que también mostró su "agradecimiento y cariño" por la "entrega y dedicación" mostrada por el jugador durante el periodo en el que estuvo en el club, con el que ganó la Liga Endesa el pasado mes de junio.

Además, el Real Madrid deseó "todo lo mejor" al jugador y a su familia en su nueva etapa. El angoleño será nuevo jugador del equipo de Zeljko Obradovic, que refuerza su zona interior con un jugador con experiencia en la NBA.