El CBC Valladolid vuelve a reclamar su derecho a ascender si no se reanuda la LEB Oro

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Carramimbre CBC Valladolid insistió en pedir este lunes que se respeten los dos ascensos a la Liga Endesa si no se puede reanudar la competición en la LEB Oro por la crisis sanitaria del coronavirus.

Los clubes de la LEB Oro, competición que organiza la Federación Española de Baloncesto (FEB), se volvieron a reunir este lunes de forma telemática después de haberlo hecho la semana pasada para intentar llegar a una solución sobre la conclusión de la temporada.

En este sentido, el conjunto vallisoletano, actual líder del campeonato con un balance de 18-6 empatado con el Delteco Gipuzkoa Basket, "aboga porque se culminen dos ascensos a la Liga ACB", indicó en nota de prensa.

El presidente del CBC Valladolid, Mike Hansen, reiteró en esta segunda reunión que el primer puesto de la liga les corresponde "en caso de que se suspensa el curso", mientras que el organismo federativo "también defiende que la temporada finalice con dos promociones desde la LEB Oro hacia la Liga ACB, aunque sigue sin haber consenso entre los clubes de dicha categoría", según el club vallisoletano.

El dirigente del conjunto pucelano esgrimó igualmente que la no consecución de estos ascensos sería "horrible para el baloncesto español, especialmente después de haber luchado tanto por el actual convenio que rige sendas categorías, y que la suspensión no debería suponer un castigo para el equipo que ha sido líder durante 19 de las 24 jornadas disputadas".

"No obstante, todas las partes han sido emplazadas para reunirse de nuevo este jueves con el objetivo de seguir concretando las directrices de la presente campaña y en busca de una solución definitiva para las competiciones", añadió el Carramimbre CBC Valladolid.

Este mismo lunes, la ACB hizo pública su idea para intentar acabar la temporada, con los 12 actuales primeros clasificados divididos en dos grupos de seis en la misma sede y con los dos primeros jugando semifinales a partido único al igual que la final.

En este caso, no habría descensos, lo que podría complicar los intereses de los clubes de la LEB Oro para ascender ya que la asociación, que en su comunicado no habló de esta situación, no vería seguramente con buenos ojos un campeonato con 20 equipos.

Por su parte, el presidente de la FEB, Jorge Garbajosa, ya dejó claro que buscan fórmulas para intentar acabar sus competiciones por "el serio riesgo" a nivel jurídico que puede suponer tomar decisiones "fuera de la cancha", abriendo la posibilidad de optar por formatos de "concentración única" en alguna sede para poder concluirlas.