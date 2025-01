Chus Mateo: "Dennis Smith Jr no está preparado todavía para jugar, necesita algo de tiempo"

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Chus Mateo, dejó claro que la visita de este jueves en la Fase Regular del Baskonia, rival que llega "en una muy buena dinámica", en un partido que "cuenta y mucho porque hay una igualdad enorme", y confirmó que no será el del debut del recién llegado Dennis Smith Jr porque "no está preparado todavía para jugar y necesita algo de tiempo".

"No quedan tantas jornadas para el final de la Liga Regular y tenemos que intentar posicionarnos lo más alto posible en la clasificación. Es un partido que cuenta y mucho porque hay una igualdad enorme y cualquier detalle o cualquier punto arriba o abajo o una victoria por más o por menos te hacen jugar por el título o no", señaló Chus Mateo en declaraciones en rueda de prensa recogidas por la web del club.

El técnico madridista consideró que el Baskonia llega "en una muy buena dinámica". "Hemos jugado hace poco en Vitoria y fuimos capaces de ganar jugando un buen partido, pero e un equipo que va en ascenso y espero que pongamos toda la atención nosotros y no pensar que por ganar allí está hecho", subrayó.

El preparador madrileño recalcó que el conjunto baskonista "tiene jugadores que están en mejoría como Moneke, Cabarrot o Samanic". "También está Howard, no voy a descubrirlos. Es un equipo capaz de anotar mucho, con muchos recursos ofensivos, y aunque está teniendo cierta irregularidad, requiere toda nuestra atención", advirtió.

Este partido no traerá todavía el debut del base Dennis Smith Jr porque "todavía no está preparado para jugar". "Necesita algo de tiempo y que se ponga al nivel físico que demandan las competiciones en las que estamos, tengamos paciencia", demandó Mateo.

"Me gustaría que empezara antes de la Copa del Rey, pero tenemos que ir midiendo y ver qué es lo que más nos conviene. Me gustaría tener a todos disponibles, que se recuperara Deck también, que no haya lesiones y que podamos elegir", añadió al respecto.

De todos, reconoció que buscan en el estadounidense que "aporte mucha energía". "Una de sus mejores características es su físico, capaz de entrar en la 'pintura', de defender bien, de recuperar balones y atacar el aro con potencia. Tiene experiencia y es un jugador que está buscando demostrar lo buen jugador que es", subrayó.

Por otro lado, vería bien algún refuerzo más para el juego interior porque "todo lo que venga a ayudar es fenomenal". "Llevamos 41 partidos y nos vamos a enfrentar a equipos que juegan menos. Necesitamos reforzar el físico de una plantilla que tiene que estar al cien por cien cada día", zanjó.