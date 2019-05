Curry despierta ante los Rockets y mete a los Warriors en la final de la Conferencia Oeste

Publicado 11/05/2019 10:55:32 CET

Golden State Warriors ha alcanzado la final de la Conferencia Oeste al imponerse esta madrugada, en el sexto partido de la eliminatoria (4-2), a Houston Rockets (113-118), un encuentro en el que el base Stephen Curry

emergió en la segunda mitad con 33 puntos -23 en el último cuarto- para guiar a los suyos hacia la quinta final de conferencia consecutiva.

En el primer partido entero sin el alero Kevin Durant, máximo anotador de los 'playoffs' y ausente por una lesión muscular, Curry tomó el testigo después de una primera parte en la que no consiguió anotar. Sus 9 de 20 tiros de campo, incluidos 4 de 11 triples, y el inmaculado 11 de 11 en tiros libres tras el descanso, permitieron a su equipo, junto a los 27 tantos del escolta Klay Thompson, dejar fuera de la lucha a los Rockets, que tuvieron en James Harden (35) a su mejor hombre.

"Si este partido no personifica a Stephen Curry, no sé cuál lo hará. Hace estas jugadas increíbles. Me recuerda a Manu Ginóbili por su naturaleza... Volvía a loco a Popovich por su estilo de juego y con Steph pasa lo mismo: hay que dejarle solo porque él contrarrestará sus decisiones locas con jugadas perfectas", señaló el entrenador de los Warriors, Steve Kerr, tras el encuentro.

Clave para Kerr fue también la aportación de los jugadores del banquillo: Kevon Looney logró 14 puntos y Shaun Livingston, 11. Ahora, los de California esperan rival de la serie entre Portland Trail Blazers y Denver Nuggets, que se decidirá este domingo con el séptimo partido en casa de los de Colorado.