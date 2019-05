Ricky Rubio: "El futuro está en mis manos y puedo decidir mi carrera"

Publicado 10/05/2019 12:13:58 CET

El base español no descarta seguir en Utah pero quiere tener "aspiraciones reales" de 'playoffs'

BARCELONA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El jugador español de los Utah Jazz Ricky Rubio ha asegurado este viernes que por primera vez desde que llegó a la NBA tendrá, este verano, la opción de tener el futuro de su carrera en sus manos, en una decisión que pasa por seguir en Utah o por cambiar de aires pero con el objetivo de tener "aspiraciones reales" de ir a los 'playoffs' y de luchar por el anillo de campeón.

"Es un año que será determinante, cuando acabe la carrera es donde miraré atrás, y tras esta decisión habré tomado un camino u otro. Cuando llegué fui 'drafteado', después me alargaron el contrato en Minnesota, después fui traspasado sin nada que decir. Ahora el futuro está en mis manos, puedo decidir cómo enfoco mi carrera y tomaré la decisión con mucha calma", aseguró en rueda de prensa.

Después de caer en la primera ronda de los 'playoffs' de esta temporada ante Houston Rockets, por un global de 4-1, Ricky prevé cambios en Utah y, pese a que no descarta seguir en el equipo por su buen entendimiento con el entrenador, Quin Snyder, sabe que tendrá la decisión en sus manos como agente libre que será este verano.

"Busco tener aspiraciones reales de estar en 'playoffs' seguro y después de poder ganar el anillo. Miraré el proyecto, la organización de equipo, las prioridades son estas; entrenador y equipo. Después el contrato. Sería así", sentenció respecto a que priorizará lo deportivo a lo económico.

Durante la temporada evitó pensar en la decisión que deberá tomar este verano, la más importante que habrá tomado por el momento. "Ahora, con tiempo, le doy vueltas y miro lo que hay. Cuando acabe mi carrera se mirará a este verano, el jugador que sea cuando acabe será en parte gracias a este momento", reconoció.

Y optará por ir a un lado u otro, o seguir en Utah, tras firmar seguramente su mejor temporada en la NBA. "Sí que es mi mejor versión, pero dentro de mí creo que aún hay más, puedo exprimirme más y dar más con mi madurez física y mental", comentó.

"Seguir en Utah es una opción muy real, que me planteo, pero no depende de mí. En su momento quisieron buscar otras opciones, y que no pasáramos de ronda hará que el equipo busque cambios, no es un ningún secreto. Seguir en Utah me gustaría por el entrenador, he conectado muy bien con él, su filosofía me gusta muchísimo", reconoció.

Por otro lado, preguntado por a quién ve campeón de la NBA esta campaña, lo tiene bastante claro. "Con lo de Kevin Durant cambian las cosas, Golden State era el rival a batir para todos. A ver qué pasa ahora. La serie Houston-Golden State, quien salga de ella, será el favorito para ganar. Milwaukee está a un nivel muy alto, final de conferencia asegurada. Pero el favorito será Houston o Golden State", auguró.