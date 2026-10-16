Las desconexiones acaban con el Baskonia

El pivot de Kosner Baskonia Kenneth Faried. - Irina R. H. / AFP7 / Europa Press

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Kosner Baskonia ha perdido este viernes ante la Virtus Bolonia en el Segafredo Arena (86-78), en la jornada 6 de la fase regular de la Euroliga, en un partido en el que los minutos iniciales y finales fueron determinantes para que el estreno de Velimir Perasovic en el banquillo baskonista no pudiera ser dulce.

Kosner Baskonia sigue sin levantar cabeza en la Euroliga (1-5). Los vitorianos cayeron en su visita a la Virtus Bolonia por 86-75 en un partido que estuvo marcado por dos parciales muy favorables a los locales en los primeros y últimos minutos del mismo. El equipo de Mumbrú arrancó con un 12-0 y llegó a tener hasta 17 puntos de renta. Sin embargo, Baskonia fue capaz de igualar el partido a cuatro minutos para el final, pero un 12-1 favorable a los locales acabó dándoles el triunfo.

El arranque de partido del nuevo Baskonia de Velimir Perasovic fue cuanto menos mejorable: un parcial de 12-0 de inicio para la Virtus y más de cinco minutos hasta anotar las primera canasta del partido. Y pese al intento de reacción liderado por A.J. Lawson desde el triple --2 de 4 en el primer cuarto--, la falta de solidez defensiva hizo que los locales se marcharan tras los primeros 10 minutos de juego con un +12 en el marcador.

Sin embargo, los vitorianos conseguirían reducir la ventaja de sus rivales por debajo de las dos cifras en la primera mitad del segundo cuarto a base de ataques rápidos y una mayor intensidad en defensa. Mucho más le costaba a Baskonia en ataque estático, donde sus bajos porcentajes desde la línea de 6,75 hacía que la Virtus se sintiera cómoda defendiendo la pintura. Así, y tras un parcial de 4-0 para marcharse al descanso, los de Mumbrú mantuvieron la renta de 12 puntos.

Y tras el paso por vestuarios, los de Perasovic no aprendieron la lección de la primera mitad y siguieron concediendo muchos puntos en la pintura --Aliou Diarra se fue hasta los 14 puntos--, lo que provocó que el tercer cuarto entrara en un constante intercambio de canastas. Situación poco favorable para Baskonia, que hizo que la Virtus tomara hasta 17 puntos de renta, aunque quedarían reducidos a 15 antes del último cuarto (68-53).

El partido estaba muy encarrilado para la Virtus, pero el Baskonia subsanaría gran parte de los problemas defensivos que había tenido durante todo el partido. La intensidad baskonista subió y de que manera, y los errores comenzaron a aparecer en los locales. Además, en el otro lado de la cancha, la canasta parecía hacerse más grande. Tanto era así que la distancia en el marcador se redujo a cinco puntos con cinco minutos de partido aun por delante.

Y con el partido caliente Damion Baugh se echó al equipo a la espalda. Primero con un 2+1 que puso a Baskonia a dos, y después con una asistencia a Faried, que desperdició un tiro libre adicional, que igualaba el marcador 72-72 con 3:50 aun por jugar. Ahí, los tiros libres de Wendell Moore y dos tiros libres fallados y una pérdida de Lawson, volvieron a colocar por delante a los de Mumbrú (+4).

Los tiros libres, esta vez de Hackett, un triple de Moore y tres malas acciones ofensivas consecutivas de Baskonia acabaron por dilapidar las opciones de triunfo de los vitorianos, que vieron como la Virtus se marchaba hasta los nueve puntos de ventaja. Pero 4 puntos en los últimos 3:48 de partido que hicieron que el triunfo se lo llevara el conjunto italiano por un resultado de 86-78.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: VIRTUS BOLONIA, 86 - KOSNER BASKONIA, 78 (46-34, al descanso).

--EQUIPOS.

VIRTUS BOLONIA: Carr (20), Moore (12), Alston Jr. (6), Klintman (6) y Diouf (4) --quinteto inicial--; Bello (9), Frazier (0), Kokila (3), Edwards (0), Hackett (7), Ferrari (3) y Diarra (16).

KOSNER BASKONIA: Simmons (2), Stewart (12), Sedekerskis (11), Duarte (2) y Faried (6) --quinteto inicial--; Lawson (13), Kurucs (7), Spagnolo (6), Baugh (8), Santos (6) y Frisch (5).

--PARCIALES: 24-12, 22-22, 22-19 y 18-25.

--ÁRBITROS: Nedovic, Bissang y Obrknezevic.

--PABELLÓN: Segafredo Arena.