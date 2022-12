Con Dubljevic no basta en Múnich

El Valencia no aprovecha otro partidazo de su capitán y pierde la opción de acercar el 'Top 8'



El Valencia Basket cayó (97-92) este jueves ante el Bayern Munich en la jornada 14 de la Euroliga celebrada en el Audi Dome, un partido que aparecía como factible en la agenda 'taronja' pero que no pudo sumar a su lista de triunfos, perdiendo fuelle en busca del 'Top 8' tras empezar la semana ganando al Panathinaikos.

Los de Álex Mumbrú tuvieron un importante déficit en el rebote, perdieron balones en mal momento y no encontraron soluciones más allá de Bojan Dubljevic. El capitán del Valencia, que venía con la vitola de MVP de la jornada 13 esta misma semana, volvió a lucir a gran nivel con 28 puntos que no fueron suficientes.

El montenegrino empezó como un tiro en el primer cuarto, pero ya en el segundo, el atasco visitante le empezó a echar de menos. El Valencia no cerró el rebote en su aro pero logró maquillar un mal segundo parcial (43-39), donde se impusieron Gillespie, Hunter y Bonga. Sin el lesionado Jones, de nuevo Harper tuvo que asumir mucho el papel de director de juego, con algo de Prepelic.

La reanudación trajo la versión 'taronja' que pedía el partido, pero un ritmo que no fue capaz de mantener. Harper puso buenas jugadas sobre el parqué alemán, pero las pérdidas y otra vez el rebote dieron muchas opciones extra a un Bayern que guardó la renta. En el último cuarto, el estilete local fue Walden.

El ex del Estrella Roja lideró a base de triples un tramo final de muchos puntos, que respondió el Valencia con Dubljevic pero no con defensa. El capitán no terminó el partido en cancha con un golpe en las últimas jugadas y el Bayern, en su marcha irregular, fue capaz de sacar el quinto triunfo. Los de Mumbrú se quedan con seis.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BAYERN MUNICH, 97 - VALENCIA BASKET, 92. (43-39, al descanso).

--EQUIPOS.

BAYERN MUNICH: Weiler-Wabb (8), Obst (10), Harris (6), Bonga (14) y Hunter (13) --quinteto inicial--; Winston (6), Giffey (8), Jamaraz (6), Gillespie (4), Walden (18), Zipser (4).

VALENCIA BASKET: Harper (15), Prepelic (6), Pradilla (7), Alexander (11) y Rivero (9) --quinteto inicial--; López-Arostegui (3), Puerto (3), Webb III (5), Dubljevic (28), Ferrando (1), Claver (2) Radebaugh (2).

--PARCIALES: 23-26, 20-15, 26-26, 28-27.

--ÁRBITROS: Javor, Mogulkoc y Udyanskyy. Eliminado por faltas Harper.

--PABELLÓN: Audi Dome.