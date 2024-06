Elisa Aguilar: "Estoy a muerte y tranquila con la selección para el Preolímpico"

MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Elisa Aguilar, dejó claro este jueves que está "a muerte" con la selección española masculina para el Preolímpico de Valencia en el que buscarán la clasificación para los Juegos de París, y darle así al capitán Rudy Fernández "la despedida que se merece" con su sexta participación en una cita olímpica.

"Yo con vosotros estoy a muerte. Sé que España será España y eso es un motivo de preocupación para el resto de rivales. Estoy tranquila porque sois un grupo lleno de fortalezas que respeta su tradición, y se respeta a sí mismo, que se conoce y es capaz de dar lo mejor de sus valores y tiene al entrenador perfecto", afirmó Aguilar en el acto de presentación de la selección española para el Preolímpico, celebrado en la sede de Endesa.

La dirigente tiene claro que los jugadores conocen "la responsabilidad de vestir la camiseta de España" y que están acostumbrados a "desmentir las apuestas y las estadísticas", como en el último Eurobasket de 2022. "Sois vigentes campeones de Europa, número 2 del ránking FIBA, y sobre todo un grupo que trabaja junto y ha demostrado mucha fuerza", apuntó.

La presidenta de la FEB recordó que "nadie que ha albergado el Preolímpico masculino se ha clasificado" y que sabe que será "un torneo durísimo y que exigirá lo mejor" del equipo, pero confía en que repitan el hito que consiguió la selección femenina de clasificarse para los Juegos de Pekín de 2008 tras vencer en el Preolímpico que se celebró en Madrid.

"Sois conscientes de la altura del desafío de este verano, y nadie más que vosotros le gustaría darle al capitán la despedida que se merece", afirmó dirigiéndose al alero Rudy Fernández, que pondrá fin a su carrera en este Preolímpico o en los Juegos de París.

Aguilar dedicó al balear unas palabras de elogio por "seguir manteniendo la ilusión de liderar a la selección española hacia los Juegos" y por querer convertirse "en el único jugador de la historia del baloncesto en haber saltado al parqué en seis ediciones distintas" del evento olímpico.

"Habrá quien piense que eres un privilegiado por ganar medallas y llegar a tantos Juegos, pero eres un ejemplo de sacrificio y valores, un competidor como no se ha visto muchas veces. Alguien que se sacrifica y sigue viniendo cada verano para ayudarnos a engrandecer el nombre de España y para que los jóvenes tengan una referencia a la que agarrarse. Todos haremos cuanto esté en nuestra mano para que te despidas como mereces", sentenció la exjugadora.

Aguilar celebró también la renovación de Sergio Scariolo hasta 2028, "una nueva demostración de hasta qué punto está comprometido con España", y agradeció a Endesa "el papel que han llevado a cabo en estos años, un rol que va más allá de patrocinador". "Sobre todo os hemos sentido muy cerca cuando hemos vivido tiempos más difíciles", concluyó.

SCARIOLO: "ES EL RETO MÁS ATÍPICO QUE HE TENIDO"

Además, el seleccionador nacional Sergio Scariolo, recordó que "hasta el domingo" no van a poder "entrenar todos juntos, luego una semana de la cual nos sobrará la mitad". "Tenemos un sentido urgente especial por lo corta que es la preparación de un torneo muy exigente con rivales muy fuertes y donde sólo se clasifica uno", puntualizó.

Pro ello, tiene claro que deben "prepararse bien para tener una concentración muy alta" y "la capacidad de aislarse de todo lo alrededor de una competición que se juega en España". "Algo que en otras ocasiones no nos ha traído muy buenas cosas", advirtió el italiano.

"No sé si es el mayor reto que he tenido, seguramente el más atípico porque es la primera vez que estamos en una situación como esta y hemos tenido que adaptarnos a tiempos diferentes porque no estamos todos juntos para poder trabajar. Hay que sintetizar las cosas y conversar un poco para llegar preparados al primer partido", prosiguió el seleccionador.

Este remarcó que lo corto del Preolímpico "no da para mirar demasiado adelante". "Estamos preparados para el primer día, no hay mucho margen, y más que pensar en el margen de error, pensemos en ser nosotros mismos y si somos capaces de dar una buena versión seremos capaces de competir y luchar para conseguir este sueño de volver a estar en los Juegos, que es una ilusión que nos anima a todos y mucha gente detrás. Es una responsabilidad bonita que queremos asumir", declaró.

RUDY FERNÁNDEZ: "ACABAR CON ESTE GRUPO ES LO MEJOR"

El capitán Rudy Fernández manifestó sentirse "muy orgulloso de todo" lo que ha vivido en las canchas. "Ojalá que en el Preolímpico podamos conseguir ese gran objetivo de llevar a las dos selecciones a otros Juegos, poder acabar una trayectoria como la que ha tenido con este grupo es lo mejor sin importar como termine", resaltó.

"Tenemos que disfrutar de esta competición, dejarnos lo máximo y vaciarnos como estos últimos años. El conjunto fue lo que nos hizo ser los mejores de Europa hace dos años y no dudo de que ninguno de ellos no vaya a dejarlo todo en la pista", agregó el alero.

Por su parte, Sergio Llull, que heredaría la capitanía del combinado nacional con la marcha de su compañero, no escondió que van a "echar de menos en la cancha" tanto al balear como a Sergio Rodríguez, a los que han "disfrutado muchísimo".

El de Mahón sabe que a los veteranos les toca "inculcar valores de 'La Familia' para que esto siga rodando y vaya cuesta abajo" y de cara al Preolímpico la receta es "competir". "Es lo que hacemos siempre y si jugamos como sabemos tendremos opciones de clasificarnos y de hacer un buen papel en París", admitió.

Finalmente, el CEO de Endesa, José Bogas, recalcó el "gran objetivo" que afronta el equipo, el cual "no debe ser fácil", pero del que están "seguros" de que lo van a conseguir. "Os queremos trasladar todo nuestro ánimo y apoyo, sabemos que es un torneo difícil en el que no hay opción al fallo, pero competiréis de la manera en la que nos tenéis acostumbrados y sea cual sea el resultado estaremos muy orgulloso todos vosotros", indicó.

El directivo hizo un "llamamiento a la afición que nunca ha fallado" y que será "una parte importante en Valencia". "Hay que hacer valer el factor cancha y que esta afición empuje a los jugadores", comentó Bogas, que expresó su satisfacción por seguir hasta 2027 con la FEB, "una muestra de compromiso y satisfacción por el baloncesto y una confianza absoluta por FEB y su gestión".

El CEO de Endesa confesó la "ilusión" de la empresa por poder estar en sus "cuartos Juegos", uno menos de los que lleva ya jugados Rudy Fernández, al que dedicó palabras de elogio. "Eso está al alcance de muy pocos y quiero reconocer y agradecer su carrera, siempre has sido un gran protagonista de la Liga Endesa y de la selección", detalló.

"Pero lo más destacable es el legado que dejas a los jóvenes y tener el reconocimiento de todo el baloncesto español, espero que te puedas despedir en la pista y en tus sextos Juegos Olímpicos con otro mate como el que hiciste ante Howard (2008), que fue un mensaje de que estabais preparados para competir ante todos", añadió del balear, al tiempo que felicitó al seleccionador Sergio Scariolo por su renovación hasta 2028, "una garantía y tranquilidad".

Por último, dio un consejo si la campeona de Europa consigue el billete para París. "Os pedimos que disfrutéis, compitáis y lo compartáis. Nos habéis cambiado los veranos, en los cuales nos hicisteis vibrar a todos", sentenció.