MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional masculino de baloncesto, Sergio Scariolo, recalcó este jueves que está centrado actualmente de cara al Preolímpico de Valencia que en "trabajar" para que el equipo alcance su "mejor versión" y reconoció que "cada experiencia", como pudo ser la del pasado Mundial, "te enseña".

"Cada experiencia te enseña. En el Mundial perdimos contra equipos mejores y no hay mucho que decir. No hay tanta filosofía que hacer contra equipos que tenían mayor potencial y que han jugado bien porque, a veces, equipos con mayor potencial, como pasa con Francia por ejemplo, que siempre tienen mucho mayor potencial y luego conseguimos no hacerles jugar bien, pero evidentemente en el Mundial no pasó y estuvieron un poquito mejor que nosotros", señaló Scariolo a los medios tras la presentación del equipo en Madrid.

El técnico italiano aseguró que aceptaron lo sucedido el pasado verano y que estuvieron "orgullosos" de cómo competieron. "Todos los partidos que se perdieron estuvimos hasta el último momento luchando y juntos. Esta es una nueva edición del equipo y aprendiendo de lo que podemos aprender, pero sobre todo fortaleciendo los ejemplos fuertes que también tenemos ahora", advirtió.

Scariolo recordó que están "intentando de momento recuperar las piezas del equipo" y que hasta el domingo no podrá incorporar a Lorenzo Brown, el último que falta. "Tenemos poquísimos días para terminar la preparación y competir, y es cierto que es una situación completamente nueva, no sólo para nosotros, igual para otros equipos menos nuevos, pero que están más acostumbrados a jugar en torno a la clasificación olímpica", advirtió.

El de Brescia sabe que "los tiempos son muy reducidos" y que "hay bastante urgencia y una necesidad de tener un nivel de concentración muy alto", además del hecho de "jugar en casa, que en otras ocasiones ha creado muchos daños". "Lo que tenemos que hacer entre todos es ser capaces de tener la mirada muy puesta en el trabajo de la cancha y, por supuesto, en el momento del primer partido", remarcó.

Por ello, insistió en "poner todas las energías en lo que hay que hacer". "Siempre que estás en casa, siempre hay eventos, historias, medios, familias, amigos, mucho más de lo habitual y eso es realmente lo que ha hecho daño en el pasado, lo tenemos muy claro y bien identificado", advirtió,

"Creo que los jugadores, por supuesto, cada uno es diferente, hay muchos que no son expertos a acostumbrarse a jugar partidos donde básicamente siempre te juegas la supervivencia, igual hay algunos que menos y habrá que ayudarle para hacerle pensar que lo único que cuenta es lo que hace en la cancha y sin pensar en qué pasa después, si lo harán o no lo harán. Es lo que toca hacer para competir, estar cohesionados, afrontar a rivales muy buenos en general e intentar ganar", añadió al respecto.

Scariolo confirmó que Juancho Hernangómez se ha incorporado "bien" y que tiene "energía, ganas, y realmente con motivación" y eludió hablar de los rivales porque lo que toca ahora es "conjuntar" al equipo. "Nos toca llegar a recontrolar y dominar ese tema del juego que durante mucho tiempo hemos practicado, pero que cada vez hay que refrescar porque siempre hay algo nuevo o algo que ha faltado a la última competición. Y ahora mismo toca trabajar para preparar la mejor versión de nosotros mismos",

El seleccionador cree que "se nota mucho" que hay jugadores convocados que llegan tras poco protagonismo en sus clubes. "Pero cada día es un día de trabajo, un día útil para poder cambiar un poco el chip y pensar en lo que en este equipo a cada uno le toca hacer, que es a todos defender, a todos pasarse la pelota y por supuesto también hacer valientes y agresivos", detalló.

"Tradicionalmente, en los últimos años, sabemos que no tenemos muchos puntos en nuestro potencial anotador. Tenemos que capitalizar bien las oportunidades que tenemos de ataque y, por supuesto, extremar al máximo nuestra capacidad de poner las cosas difíciles", subrayó.

"ADMIRO AL CHACHO SOBRE TODO POR SER UN GRANDÍSIMO JUGADOR DE EQUIPO"

Finalmente, Scariolo también valoró la retirada del base Sergio Rodríguez, uno de "tantos jugadores" a los que le debe "mucho" y al que tiene "un cariño especial". "Siempre son momentos con un poco de tristeza y momentos con recuerdos muy bonitos de lo que se ha conseguido juntos", recordó.

"Todo el mundo ha admirado al 'Chacho' por su talento, por su técnica individual. Yo lo he admirado, sobre todo, por ser un grandísimo jugador de equipo. Un jugador que en un mundo en el que todos quieren anotar, su primera preocupación siempre ha sido hacer anotar a los demás", elogió.

Y ahondó en esa faceta colectiva del base, dentro de "un mundo en el que todo el mundo quiere protagonismo". "Él ha sido una bendición para sus entrenadores porque ha perfilado y se ha identificado en el rol de jugador suplente como poca gente ha sido capaz. Y con una capacidad de impacto inmediato y una humildad en dejar el primer protagonismo a los que iniciaban antes, capacidad mental de influenciar los partidos saliendo del banquillo", agregó.

"Eso es su legado real, lo que se enseña, porque la magia, como se suele decir, no es tan enseñable. Pero estos valores que ha sabido testificar durante tantos años en prácticamente todos los equipos en los que ha jugado sí que son para enseñar y para aprender para el resto, para los jugadores más jóvenes, y espero que así sea", zanjó.