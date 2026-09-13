España, subcampeona en el Europeo Femenino de 3x3

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de baloncesto 3x3 se proclamó subcampeona en el Campeonato de Europa que se disputó en la localidad belga de Amberes después de caer en la final ante los Países Bajos por 16-13, mientras que en el torneo masculino la selección española cayó en cuartos de final por 14-21 ante Francia.

El combinado nacional no pudo conquistar su tercer título continental tras los logrados en 2021 y en 2024, pero sumó la séptima medalla europea de su historial, cuarta plata tras las 2017, 2019 y 2023, a las que se añade el bronce de 2025.

Fue también el primer gran éxito con Sandra Ygueravide en el cargo de seleccionadora nacional de un equipo compuesto por Txell Alarcón, Helena Oma, Gracia Alonso de Armiñó y Marta Canella que firmó un gran recorrido hasta toparse en la final contra la favorita Países Bajos, actual campeona y bronce mundial hace unos meses.

La final, que medía a las dos primeras cabezas de serie de este Europeo, parecía no tener mucho color porque el equipo formado por Janis Boonstra, Noortje Driessen, Ilse Kuijt y Evelien Lutje Schipholt dominó prácticamente desde el principio y se puso con un 14-5 a falta de menos de tres minutos.

Entonces, España apretó en defensa y encontró la muñeca de Txell Alarcón que encadenó tres tiros de dos puntos para poner el 14-11 con dos minutos por jugar, pero la actual campeona reaccionó a tiempo y dejo sin premio a la subcampeona olímpica, aunque Alarcón tuvo un tiro de dos para haber igualado a 15 antes de la canasta definitiva neerlandesa.

Antes de esa derrota, España se había deshecho en los cuartos de final de forma clara de la anfitriona Bélgica por 20-9 lideradas por Gracia Alonso de Armiño que no falló ninguna de sus ocho canastas de un punto para citarse en las semifinales ante la Azerbaiyán de las nacionalizadas Brianna Fraser, Arica Carter y Alexandra Mollenhauer, estadounidenses de nacimiento las tres.

En la pelea por la final, hubo alternancia al comienzo (4-2, 5-7), pero desde el 10-9 ya se asentó España por delante, con protagonismo de Canella de cara al aro. También estuvo oportuna Alonso de Armiño, incluyendo un doble esquinado, para conservar las distancias hasta agotarse el reloj.

Peor destino tuvo España en el torneo de hombres. Iván Aurrecoechea, Diego De Blas, Isaac Mayo y Jaume Zanca arrancaron bien su partido de cuartos de final, dominantes en el poste bajo y con rentas cortas (2-0, 6-4). Sin embargo, Hugo Suhard y Lorenzo Thirouard-Samson lideraron la reacción francesa, administrando sus esfuerzos hasta sellar el triunfo.