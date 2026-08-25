La Euroliga preselecciona 11 candidaturas para asignar franquicias de larga duración

Jesus Bueno, CEO of Euroleague attends the presentation of the Centenary events of the FC Barcelona Basketball section at Auditori 1899 on August 24, 2026 in Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Euroleague Commercial Assets (ECA), entidad que organiza tanto la Euroliga como la Eurocup, ha preseleccionado 11 candidaturas para lanzar la primera fase de asignación de franquicias de larga duración, pensando en expandir sus competiciones, quedándose "en espera" cuatro propuestas adicionales después de hacerles "una evaluación inicial".

Acorde a su nota de prensa, el Consejo de Accionistas se reunió este martes "para recibir información actualizada sobre la implementación de la Hoja de Ruta Estratégica Transformacional", la cual se aprobó el pasado 3 de marzo y pretende "acelerar el crecimiento a largo plazo, la creación de valor y el posicionamiento global" de todos sus negocios.

"La Junta Directiva recibió información actualizada tras la exitosa finalización de la primera ronda del proceso de solicitud de franquicias, lanzado oficialmente en julio de 2026, cuyo objetivo es otorgar hasta ocho nuevas franquicias a largo plazo para la temporada 2027-28", explicó la ECA en su página web.

"El proceso ha generado más de 20 manifestaciones de interés y propuestas formales de clubes ya existentes en la Euroliga y la Eurocup, así como de nuevos proyectos de inversión que buscan unirse a la competición. Tras una evaluación inicial según los criterios y niveles de valoración establecidos, 11 propuestas fueron preseleccionadas para la primera fase de asignación de franquicias y posteriormente avanzaron a la siguiente etapa del proceso, mientras que cuatro propuestas adicionales quedaron en espera", indicó el mismo comunicado 'online'.

"Los 11 candidatos preseleccionados presentarán ofertas formales vinculantes, que representan un valor combinado de casi 700 millones de euros en derechos de franquicia, para una inversión total prevista que supera los 3.200 millones de euros en los próximos cinco años", dijo la nota.

"El interés ha llegado de una amplia gama de mercados, incluyendo territorios europeos con una larga tradición en el baloncesto y nuevos proyectos de inversión de Europa continental y Oriente Medio, lo que pone de manifiesto el creciente atractivo comercial de la Euroliga y el atractivo de su modelo de franquicia a largo plazo", agregó el texto.

"La Junta Directiva aprobó la continuación de los procesos de evaluación y diligencia debida establecidos para los once candidatos preseleccionados", apuntó la nota. Durante la segunda fase del proceso, la ECA hará "una revisión más exhaustiva" de cada preselección "antes de presentar sus recomendaciones finales a la reunión de propietarios".

Eso está previsto, según su nota, "para finales de septiembre de 2026" y con idea de que haya "aprobación definitiva". "Se prevé que este proceso acelere la ejecución del plan estratégico de transformación, aumentando el valor agregado de la Liga y sus clubes a 4.300 millones de euros para 2027, tal como proyecta JB Capital", recalcó el texto.

Luego se presentó una proyección de crecimiento interanual de los ingresos del 15%, lo que representa "un aumento significativo" --según la nota-- con respecto a lo proyectado por la Asamblea General el pasado 7 de julio, en respuesta a los últimos acuerdos comerciales suscritos.

"El buen desempeño comercial refleja la dirección estratégica que ha seguido la Euroliga en los últimos años, con un crecimiento sostenido en sus actividades comerciales, mediáticas, digitales y de colaboración que respaldan la transición de la Liga a su próxima fase de desarrollo", subrayó la ECA en su extenso comunicado.

Además, se señaló que "el Plan Estratégico de Negocio tiene como objetivo aumentar el valor empresarial colectivo de la Euroliga a 2.500 millones de euros en tres temporadas, con el apoyo del desarrollo continuo del ecosistema comercial de la Liga, su alcance global y su estructura de franquicias a largo plazo".

Chus Bueno, director ejecutivo de la ECA, declaró que "la Euroliga está experimentando un fuerte impulso, tanto a nivel comercial como estratégico, con importantes renovaciones de acuerdos de colaboración a largo plazo acordadas en las últimas semanas y el lanzamiento de nuevos eventos que continúan expandiendo nuestra plataforma".

"El interés que ha despertado el proceso de franquicias refleja claramente la confianza que clubes, inversores y nuevos proyectos depositan en el futuro. Las ofertas vinculantes, cercanas a los 700 millones de euros, que representan una inversión total de más de 3.200 millones de euros en los próximos cinco años, demuestran la solidez de nuestro modelo de negocio y el valor que se genera en toda la Liga", reiteró.

"Ahora continuaremos con un riguroso proceso de debida diligencia para garantizar que los proyectos seleccionados cumplan con los más altos estándares y fortalezcan la competencia tanto a nivel competitivo como comercial", apostilló el director ejecutivo de la ECA.

"Nuestro plan es presentar las conclusiones de este proceso a la Junta Directiva y a los propietarios a finales de septiembre, cuando votarán sobre la transición final al modelo de franquicia y determinarán el número y los nombres de los clubes que se incluirán en la primera fase de la expansión de franquicias", zanjó, aludiendo al curso 2027-28.