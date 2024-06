Haaland, De Jong, Gavi o Courtois, entre las principales ausencias de la EURO

MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Eurocopa de Alemania reunirá a la gran mayoría de los grandes futbolistas del Viejo Continente, pero pese a ello, por diversas cuestiones, faltarán algunos de los nombres más conocidos como los de Erling Haaland, Frenkie de Jong, Gavi o Thibaut Courtois, que serán algunas de las ausencias destacadas de este torneo.

Una de las más sonadas, aunque ya no es una sorpresa, es la ausencia un gran torneo más de Erling Haaland. El delantero del Manchester City, autor de 38 tantos esta temporada entre todas las competiciones, no estará en la Eurocopa después de que Noruega no lograse la clasificación. El atacante anotó seis dianas en la fase de clasificación, pero no fue suficiente para que el combinado nórdico volviera al torneo que sólo han disputado en el 2000.

Junto a él tampoco veremos a otros jugadores destacados de su país como el centrocampista del Arsenal Martin Odegaard, que ha firmado 10 goles y 10 asistencias este curso, ni al delantero del Villarreal Alexander Sorloth, que fue el segundo máximo goleador de la Liga EA Sports con 23 tantos.

Sí estará en la Eurocopa la selección de los Países Bajos, campeona en 1988 y que tendrá una baja sensible como la de Frenkie de Jong. La ausencia del centrocampista neerlandés del FC Barcelona ha sido una de las últimas confirmadas para el evento después de lograr recuperarse a tiempo del esguince de tobillo que sufrió en el último Clásico ante el Real Madrid hace algo menos de dos meses.

Otro jugador blaugrana que no podrá estar, aunque se sabía ya desde hace tiempo, es el centrocampista español Pablo Martín, 'Gavi', que se lesionó de gravedad en noviembre de 2023. El andaluz, pieza clave de España pese a su juventud (19 años), se rompió el ligamento cruzado anterior y el menisco lateral de la rodilla derecha en el partido clasificatorio ante Georgia en el José Zorrilla de Valladolid y no podrá estar con los de Luis de la Fuente. Uno de los que podía haber sido su relevo, Francisco Alarcón 'Isco', tampoco podrá tener el premio de jugar esta EURO tras una gran temporada con el Betis tras sufrir una lesión de peroné en la penúltima jornada liguera.

Bélgica acude a Alemania en busca de apurar las últimas gotas de su mejor generación de futbolistas, entre las que no estará uno de sus principales valores, el guardameta del Real Madrid Thibaut Courtois. El portero se lesionó de gravedad la rodilla en la pretemporada, pero ese no es el motivo de su ausencia ya que renunció a jugar con los 'Diablos Rojos', pero el trasfondo podrían ser los problemas que tiene con el seleccionador Domenico Tedesco porque ya demostró estar plenamente recuperado.

Entre la plaga de lesiones de rodilla que sufrió el Real Madrid también está la del central austriaco David Alaba, que se lesionó de gravedad a finales de 2023 y todavía no ha vuelto a los terrenos de juego por lo que Austria perderá a uno de sus jugadores de mayor valor y experiencia en el torneo, aunque estará presente como parte del cuerpo técnico de Ralf Rangnick.

Y por el mismo motivo no estará una pieza clave en la defensa de Francia, otra de las favoritas. Lucas Hernandez se rompió el ligamento cruzado de la rodilla izquierda en la ida de cuartos de final de la Champions ante el Borussia Dortmund. En el Mundial de 2022, el jugador del PSG ya sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la otra rodilla en el debut ante Australia.

Alemania acude con una selección de gran potencial en busca de mejorar su imagen respecto a los últimos grandes torneos y sacando provecho a su condición de anfitrión. Sin embargo, ha sorprendido la no inclusión en su lista del veterano central Mats Hummels, clave en la gran temporada del Borussia Dortmund y que incluso fue imagen de la nueva camiseta de la triple campeona continental.

Inglaterra también posee tanta calidad en sus filas y tantos jugadores que el seleccionador Gareth Southgate ha tenido que prescindir de un jugador como Jack Grealish, aunque el jugador del Manchester City no ha tenido una temporada tan brillante como la anterior. En Italia, no entró en la lista un veterano goleador como Ciro Immobile.

Y entre las selecciones ausentes destaca Suecia, una habitual en los últimos años, pero que esta vez no se pudo clasificar por lo que no se podrá ver al delantero Alexander Isak, que esta campaña con el Newcastle inglés anotó 24 goles en todas las competiciones.