Jassel Pérez lleva su talento "diferencial" al FIATC Girona

Archivo - Jassel Pérez - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El FIATC Girona anunció este martes la contratación por dos temporadas del escolta dominicano Jassel Pérez, procedente de los Vaqueros de Bayamón, de la liga de Puerto Rico, pero con experiencia en el baloncesto español.

"Jassel Pérez (San Cristóbal, República Dominicana, 12 de septiembre de 2001) es nuevo jugador del FIATC Girona para la temporada 2026/27 y 2027/28. El escolta, de 1,90 metros de altura, llega procedente de los Vaqueros de Bayamón, de la liga de Puerto Rico, después de una temporada en la que ha competido tanto en la Primera FEB como en la Liga Endesa", anunció el equipo catalán.

Pérez inició su trayectoria profesional en la temporada 2021/22 con los Titanes del Licey, de la LNB de República Dominicana. La temporada siguiente comenzó el curso en los Capitanes de Ciudad de México, de la NBA G League, antes de pasar por los Spartans Distrito Capital de la liga venezolana y regresar a los Titanes.

La temporada 2023/24 disputó la Basketball Champions League Americas con el Real Estelí de Nicaragua. Posteriormente, regresó a los Spartans Distrito Capital y finalizó nuevamente la temporada con los Titanes del Licey. El curso 2024/25 repitió este recorrido, alternando sus participaciones entre Spartans y Titanes.

La temporada 2025/26 fichó por el Coviran Granada, que le cedió al Grupo Alega Cantabria, de Primera FEB. Durante su etapa en el conjunto cántabro firmó unas medias de 15,1 puntos, 4,1 rebotes y 3,3 asistencias por partido, con una valoración media de 16,4.

En diciembre de 2025, el Coviran Granada le recuperó para incorporarlo al primer equipo de la Liga Endesa. Una vez finalizada la temporada en la ACB, Pérez se incorporó a los Vaqueros de Bayamón, campeón de Liga el pasado fin de semana. En los 18 partidos de play-off que ha disputado, ha registrado unas medias de 18,9 puntos, 5,3 rebotes y 4,4 asistencias por partido.

El director deportivo del Bàsquet Girona, Fernando San Emeterio, destacó las cualidades del internacional dominicano. "Estamos encantados de que Jassel se una a la familia del FIATC Girona. Creemos que es una pieza que necesitábamos y que encaja perfectamente con nuestro estilo de juego", afirmó.

"Tiene un talento natural, tanto físico como técnico, y una exuberancia física que lo hace diferencial a campo abierto, especialmente a la hora de atacar el anillo. hacer. En defensa también es capaz de defender muy bien y es muy proactivo. Trabaja muy bien y que tiene mucha hambre de crecer y competir. Por todo ello, creemos que encaja perfectamente con nuestra filosofía y nuestra identidad", terminó.